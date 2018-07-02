Раскрыта главная тайна нового сезона "Ивановых"

Футболист Ваня станет рэпером, герой Трескунова – мачо, а Уколова покроется татуировками. Стартовали съемки третьего сезона сериала "Ивановы-Ивановы".

Образ ботаника Семену Трескунову изрядно надоел. Так что актер рад повороту сюжета сериала: он признается, что "ходить три сезона в одних и тех же штанах" скучно. Сценаристы, по словам Семена, придумали классный ход.

"Всегда хочется каких-то трансформаций, особенно если ты всю жизнь ботаник. И в этот раз был задуман глобальный рестайлинг, который мне очень нравится", – говорит артист. В итоге его героя в первый же день съемок стильно подстригли, и он превратился в настоящего мачо.

Татуировки на шее и пальцах Анне Уколовой совсем не нравятся. Актриса утешается тем, что рисунки на теле – временные и только для съемок. В реальной жизни украшать себя татушками она не планирует. "Сделала исключение только ради одной серии, в которой Дед решил пофантазировать, а в остальном внешний вид героини остается прежним: все-таки хочется, чтобы зритель узнавал Лиду по знаковой челочке", – комментирует изменения имиджа Уколова.

У Анны нет своей страницы в соцсетях, хотя фанаты постоянно просят ее зарегистрироваться. Уколова вообще скептически относится к интернету – отмечает, что в ее семье не принято убивать время, уставившись в телефон. Однако по сюжету сериала ей придется стать активным блогером.

Совсем иной взгляд на соцсети у знаменитого Деда – актера Юрия Ицкова. Он уже давно имеет странички в соцсетях, регулярно выкладывает новые фотографии и новости из жизни. Ицков признается, что с удовольствием общается с поклонниками.

Леху – героя Михаила Трухина – ждут трудные испытания. Ему придется собрать футбольную команду и показать своим сыновьям, как виртуозно он владеет мячом. Кроме того, актеру предстоит стрелять из лука и кататься на сигвее. Последнее, как говорит Трухин, оказалось весьма увлекательным занятием, пишет "Собеседник".