Известный российский режиссер умер в Москве

В столице скончался Леонид Квинихидзе. Ему было 80 лет. Долгое время режиссер боролся с тяжелым заболеванием, передает Telegram-канал Mash. Информация о дате и месте прощания будет объявлена дополнительно.
Леонид Квинихидзе прославился благодаря фильмам "Мэри Поппинс, до свидания!", "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "31 июня".
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