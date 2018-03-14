Известный российский режиссер умер в Москве

В столице скончался Леонид Квинихидзе. Ему было 80 лет. Долгое время режиссер боролся с тяжелым заболеванием, передает Telegram-канал Mash. Информация о дате и месте прощания будет объявлена дополнительно.

Леонид Квинихидзе прославился благодаря фильмам "Мэри Поппинс, до свидания!", "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "31 июня".