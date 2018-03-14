В Москве поставят памятник Табакову

Власти Москвы пообещали, что в городе появится памятник Олегу Табакову. Специалисты уверены: перед этим проведут конкурс, по итогам которого выберут подходящий вариант. "Будет конкурс и будет выбрана наиболее интересная та или иная работа", – цитирует телеканал "360" академика Салавата Щербакова.

"Обычно объявляется конкурс, и в течение какого-то срока все желающие, получив информацию, работают, делают свои предложения, потом приносят все это, и жюри, сформированное под тот или иной памятник, решает, каким он должен быть. По результатам решается, какой памятник будет установлен", – согласился с ним художник и скульптор Валерий Пчелин.