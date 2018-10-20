Новая серия мультика "Маша и Медведь" появилась в Сети
Серия уже попала в топ видеосервиса. За сутки мультик посмотрели 3,6 миллиона пользователей.
"Какому ребенку понравится жить по правилам: убирать за собой, учиться, вовремя делать уроки? Куда интереснее отправиться в веселое приключение с новыми друзьями. Только вот чем может закончится такое заманчивое путешествие?" – говорится в описании к 74-й серии "Маши и Медведя".
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