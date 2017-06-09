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За чем стоять в очереди в июне

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Если вы уже соскучились по длинным очередям в музеи и картинные галереи, спешим вас обрадовать. 9 июня в Москве открылась одна из главных выставок года – "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России", на которой представлены первоклассные работы великих живописцев. Некоторые картины никогда не покидали пределы Италии.
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Выставка "Венеция Ренессанса" представлена в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина. По словам главного научного сотрудника музея Виктории Марковой, собранные в рамках данной экспозиции работы представляют золотой век венецианской живописи, передает ТАСС

Специалист подчеркнула, что некоторые из полотен не покидали ранее пределы Италии. Эксперты отмечают, что гостям выставки следует обратить особое внимание на следующие картины. 

"Саломея", Тициан

Одна из величайших работ художника. Иудейская царевна держит в руках поднос с головой Иоанна Крестителя, который был казнен по ее же приказу. Этот сюжет был использован многими художниками.

Тициан, "Саломея с головой Иоанна Крестителя". Общественное достояние

"Венера и Адонис", Тициан

Картина демонстрируется в России впервые. Долгое время она считалась всего лишь копией работы художника. Известно, что полотно Тициан написал примерно в 1553 году для испанского короля Филиппа II. Картины такого рода в те времена считались настолько откровенными, что при появлении дам их завешивали.

Тициан, "Венера и Адонис". Общественное достояние

"Тайная вечеря", Тинторетто

Это великое полотно длиной почти пять метров было написано для церкви Сан-Маркуола, где и находится по сей день. "Тайная вечеря" – одна из самых ранних работ Тинторетто, выполненная в классической манере. 

Тинторетто, "Тайная вечеря". Общественное достояние

Напомним, что в последние годы в России появился весьма своеобразный тренд – выстаивать километровые очереди ради знакомства с высоким искусством. В 2016 году настоящий ажиотаж вызвала выставка картин Валентина Серова в Третьяковской картинной галерее. Экспозиция была признана самой посещаемой в истории страны.

Желание россиян прикоснуться к прекрасному было так велико, что в какой-то момент они выломали дверь галереи. Надеемся, в этот раз обойдется без подобных инцидентов, хотя выставка "Венеция Ренессанса" обещает быть не менее успешной. Так что отправиться на нее стоит уже сегодня.  

Автор: Рудольф Великолепный9 июня 2017, 12:15

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