Трагическая судьба "мушкетера" Игоря Старыгина

13 июня, 71 год назад, родился талантливейший российский актер Игорь Старыгин. Зрителям этот голубоглазый красавец запомнится по образу Арамиса – самого романтичного из мушкетеров. Как ни странно, но роль, которая принесла артисту успех, его и погубила.

До выхода картины "Д’Артаньян и три мушкетера" в 1978 году Игорь Старыгин уже был успешным актером. Однако настоящая слава, как и звание секс-символа страны, пришли к нему после роли мечтательного Арамиса.

Все советские девушки грезили о прекрасном голубоглазом мушкетере. Однако с годами роль Арамиса стала для Старыгина тяжким бременем. После распада Советского Союза актер перестал быть востребованным.

Он горько переживал свое фиаско в кино, часто болел. И тем не менее держался с достоинством, будто говоря всем невзгодам "А я все равно всех вас люблю". По злой иронии, последний раз Старыгин появился в кино в роли Арамиса.

Актер согласился играть в "Возвращении мушкетеров" только ради того, чтобы снова увидеть на съемочной площадке старых друзей. Однако герой Старыгина был убит в первых сценах фильма. По трагическому совпадению, актер также ушел из жизни первым из легендарной четверки.

Старыгина не стало в 2009 году. Он скончался вскоре после того, как продолжение приключений о мушкетерах вышло на экраны. Умирал он в обшарпанной квартирке, одинокий, больной, без поклонников и новых ролей.

Единственный человек, который скрашивал его жизнь в последние годы, была его пятая жена Катя Табашникова. Она поддерживала артиста и была смыслом его существования. В память о талантливом муже Катя ведет страницу в Facebook. Называется она в честь самой главной роли актера – "Арамис" Игорь Старыгин".