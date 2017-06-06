Актрису Пельтцер погубил молодой любовник

Сегодня исполняется 113 лет со дня рождения актрисы Татьяны Пельтцер. Мы привыкли видеть ее в ролях "комических старух" – в театре она играла Прасковью в "Старой деве", мадам Ксидиас в "Интервенции", Марселину в "Безумном дне, или Женитьбе Фигаро", мамашу Кураж, Фрекен Бок. А уж сколько ярких образов в кино! Но мало кто знал, что по ту сторону рампы и съемочной площадки Пельтцер была безумно одинока.

Замуж актриса вышла в 26 лет. Тогда она служила в Московском городском совете профессиональных союзов и случайно познакомилась с учившимся в России немецким коммунистом Гансом Тейблером. И потеряла голову. Но Гансу вскоре пришла пора возвращаться на родину. Чтобы не расставаться с "русской Танюшей", как ласково он называл подругу, он предложил расписаться и ­уехать в Берлин. В 1930 году иностранцев с женами еще выпускали.



Татьяна Пельтцер после брака взяла фамилию мужа. Тот помог ей устроиться на должность машинистки в советском торгпредстве в столице Германии и позаботился о принятии жены в компартию. А режиссер Эрвин Пискатор, узнав, что Татьяна Тейблер в прошлом театральная актриса, пригласил ее играть в своем спектакле.

Казалось, что все складывается замечательно и в карьере, и в личной жизни. И даже то, что в Германии к власти пришли национал-социалисты во главе с Гитлером, молодых, кажется, не слишком тревожило. Да вот беда: замужем Татьяна, как говорят, влюбилась в молодого русского красавца-инженера, который приехал в Германию учиться кораблестроению. Он покорил и погубил ее – сытой жизни в Берлине пришел конец, рухнуло и семейное счастье.

Муж, узнав о романе, тут же отослал Татьяну обратно в Россию. Прожив в Германии четыре года, она вернулась в 1934 году в СССР и вновь взяла фамилию отца – Пельтцер. Правда, с бывшим мужем они окончательно не порвали. Ганс женился на другой, у них родился сын, когда мальчик приехал в Москву учиться, он бывал у Татьяны Ивановны, даже жил у нее какое-то время. Вторая жена Ганса ревновала мужа к Пельтцер, выражала недовольство их перепиской, но совсем оборвать отношения между бывшими супругами не смогла.

"Мы как-то отдыхали в Карловых Варах, Ганс приехал из Берлина повидаться с Татьяной Ивановной, – вспоминала позже Ольга Аросева, подруга Пельтцер. – Они стояли вдвоем на балконе. Вначале тихо беседовали. Потом тонус беседы начал накаляться, голос Татьяны Ивановны, конечно же, лидировал. Из доносившихся обрывков фраз было понятно, что выяснялось, кто виноват в том, что они расстались".



Замуж Татьяна Ивановна так больше и не вышла. Возможно, мужчин пугали ее прямота и импульсивность, умение говорить правду в глаза, не стесняясь в выражениях. "Я в ту пору поняла, что мне уже под сороковник! Красавицей я никогда не была. В молодости выглядела еще хуже. Не было шарма. И я плюнула: личная жизнь от меня ушла. И больше я никогда ею не занималась..." – вспоминала она. Долгие годы ее семьей был отец Иван Романович – он жил с дочерью после того, как его выгнала молодая жена.

Злые языки шептались, что у Пельтцер был роман с Марком Захаровым. Но это похоже на байку, ведь артисты знают, сколь непростыми были отношения между требовательной актрисой и режиссером. Однако на закате своих дней Пельтцер завещала Захарову свою библиотеку.

Последние годы жизни Татьяна Пельтцер провела в психиатрической лечебнице имени Ганнушкина. В прессе писали, что пациенты часто избивали актрису. А в 88 лет она сломала шейку бедра и доживала, не вставая с постели. Самым близким человеком актрисы стала домработница, которая прожила с ней 22 года...

