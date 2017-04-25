Скончалась художник Александра Сайкина‍

В Нижнем Новгороде на 93-м году жизни скончалась народный художник России Александра Сайкина. Причины смерти остаются неизвестными.

Прощание с художницей состоится 27 апреля, передает "Комсомольская правда". Картины Сайкиной находятся в коллекциях нижегородского, рязанского и южносахалинского государственных музеев, а также в Костромском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.