Скончалась художник Александра Сайкина‍

В Нижнем Новгороде на 93-м году жизни скончалась народный художник России Александра Сайкина. Причины смерти остаются неизвестными.
Прощание с художницей состоится 27 апреля, передает "Комсомольская правда". Картины Сайкиной находятся в коллекциях нижегородского, рязанского и южносахалинского государственных музеев, а также в Костромском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.
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