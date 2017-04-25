Том Харди устроил "голливудские" гонки и поймал вора

Том Харди поразил поклонников настоящим героизмом. Актер устроил уличные гонки и поймал опасного преступника.

Пользователи социальных сетей уже назвали Харди "истинным супергероем". Как сообщает издание The Sun, популярный артист стал свидетелем того, как двое злоумышленников разбили угнанный мопед. Один из них был пойман сразу, второй же пустился в бега. Однако вору не повезло. Ведь поблизости оказался Том, который терпеть не может несправедливость.

Как утверждают очевидцы, актер моментально бросился вслед за преступником. Погоня представляла собой сцену в духе лучших голливудских блокбастеров. Харди преследовал вора на протяжении 20 минут. Пробежал за ним через стройплощадку и многочисленные сады.

Как видно, артист недаром часто исполняет роли настоящих героев. Разумеется, ему удалось задержать молодого авантюриста и даже его обыскать. В скором времени на помощь подоспела полиция.

Недавняя премьера сериала "Табу" с 39-летним Харди в главной роли произвела настоящий фурор. Поклонники не зря больше года ожидали выхода мини-телепроекта. Все четыре серии собрали у экранов просто рекордное количество зрителей.

Том Харди прославился после съемок в таких культовых кинолентах, как "Безумный Макс: Дорога ярости", "Острые козырьки", "Темный рыцарь: Возрождение легенды" и многих других. В настоящее время актер работает над собственным телепроектом. Совместно с Риддли Скоттом он снимает военную драму, сюжет которой основан на реальных событиях.