Бондарчук пожаловался чиновникам на пиратов

Кинематографисты России обратились в Минкульт с необычный просьбой. Федор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Сергей Сельянов, Леонид Верещагин и многие другие пожаловались чиновникам на сетевых пиратов.

Как сообщает "Коммерсантъ", продюсеры уже направили Владимиру Мединскому коллективное обращение. В документе фигурирует просьба разработать законопроект, который позволит блокировать сайты с пиратским контентом без решения суда.

В обращении также сказано о мерах, "позволяющих на корню пресекать пиратство национальных фильмов в интернете, а именно путем блокировки пиратского контента без обращения в суд, блокировки пиратских сайтов через суд в упрощенном режиме, блокировки ссылок на пиратский контент через поисковые системы". По мнению мэтров отечественного кино, необходимость обращения в суд "сводит на нет" всяческую борьбу с нелегальным контентом.

Пиратскими сочтут все порталы, на которых в открытом доступе размещены российские фильмы без разрешения правообладателя. По данным источников "Коммерсанта", в Минкульте уже разрабатывают соответствующий законопроект.

Всего за несколько часов новость об инициативе продюсеров спровоцировала массу дискуссий в социальных сетях. Россияне считают, что практика "без суда и следствия" в корне неправильна, а также может привести к "блокировке всех без разбора". Так или иначе, а предложение может быть уже в скором времени внесено в Госудуму в виде поправок к законопроекту о блокировке "зеркал" и пиратских сайтов.