Скончалась звезда "Песняров"
Грустную новость сообщил его коллега Николай Подгорнов. "Ушел из жизни мой лучший друг, замечательный человек, великолепный скрипач, основатель и руководитель ансамбля "Сябры", один из создателей знаменитой песни "Алеся" Валентин Бадьяров. Очень грустно", – приводит слова музыканта Sputnik.
Валентин Бадьяров за свою жизнь успел поиграть во множестве музыкальных ансамблей. В "Песняры" он попал сразу после окончания консерватории по классу скрипки. Он стал первым участником коллектива с музыкальным образованием. Несмотря на то, что играл вместе с "Песнярами" Бадьяров недолго, но успел попасть в золотой состав группы – тогда ансамбль стремительно набирал популярность.
После работы с "Песнярами" музыкант отправился в сольное плавание. Через какое-то время он попытался создать собственную группу, которая так и называлась: "Группа Валентина Бадьярова". Однако, что-то не сложилось. После этих событий музыкант поиграл в "Поющих гитарах", которые в конце 1960-х стали первым советским ВИА. В 1974-м ненадолго вернулся в "Песняры", где записал (как раз подоспела новая пластинка ансамбля) знаменитое интро к песне "Перепелочка". Следующий год – снова Ленинград, ВИА "Веселые голоса".
Через некоторое время стал руководителем гомельского ВИА "Сябры". Под управлением Бадьярова ансамбль выиграл Всесоюзный конкурс советской песни и записал два сверхпопулярных диска. Почти все аранжировки к композициям делал сам Валентин Николаевич. В том числе и знаменитый шлягер "Алеся", который музыкант посвятил своей дочери.
С начала 1990-х Валентин Николаевич жил в Германии. Он выступал там как скрипач сольно и сотрудничая с оркестрами в той местности, где жил – это город Аахен. В 2001 Бадьярове приезжал поддержать Владимира Мулявина на московском концерте к закладке звезды "Песняров" и их лидера на Площади звезд у концертного зала "Россия".
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