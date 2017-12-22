Скончалась звезда "Песняров"

21 декабря на 71-ом году жизни скончался Валентин Бадьяров. Причина смерти бывшего участника ансамбля "Песняры" пока неизвестна.

Грустную новость сообщил его коллега Николай Подгорнов. "Ушел из жизни мой лучший друг, замечательный человек, великолепный скрипач, основатель и руководитель ансамбля "Сябры", один из создателей знаменитой песни "Алеся" Валентин Бадьяров. Очень грустно", – приводит слова музыканта Sputnik.

Валентин Бадьяров за свою жизнь успел поиграть во множестве музыкальных ансамблей. В "Песняры" он попал сразу после окончания консерватории по классу скрипки. Он стал первым участником коллектива с музыкальным образованием. Несмотря на то, что играл вместе с "Песнярами" Бадьяров недолго, но успел попасть в золотой состав группы – тогда ансамбль стремительно набирал популярность.

После работы с "Песнярами" музыкант отправился в сольное плавание. Через какое-то время он попытался создать собственную группу, которая так и называлась: "Группа Валентина Бадьярова". Однако, что-то не сложилось. После этих событий музыкант поиграл в "Поющих гитарах", которые в конце 1960-х стали первым советским ВИА. В 1974-м ненадолго вернулся в "Песняры", где записал (как раз подоспела новая пластинка ансамбля) знаменитое интро к песне "Перепелочка". Следующий год – снова Ленинград, ВИА "Веселые голоса".

Через некоторое время стал руководителем гомельского ВИА "Сябры". Под управлением Бадьярова ансамбль выиграл Всесоюзный конкурс советской песни и записал два сверхпопулярных диска. Почти все аранжировки к композициям делал сам Валентин Николаевич. В том числе и знаменитый шлягер "Алеся", который музыкант посвятил своей дочери.

С начала 1990-х Валентин Николаевич жил в Германии. Он выступал там как скрипач сольно и сотрудничая с оркестрами в той местности, где жил – это город Аахен. В 2001 Бадьярове приезжал поддержать Владимира Мулявина на московском концерте к закладке звезды "Песняров" и их лидера на Площади звезд у концертного зала "Россия".