Собянин поздравил с юбилеем Серебренникова

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 70-летием заслуженного артиста России Леонида Серебренникова. "Талантливый певец, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства", – говорится в телеграмме градоначальника, которая опубликована на сайте правительства столицы.

Леонид Серебренников родился в Москве 2 октября 1947 года. В разные годы работал ведущим телевизионных программ "Утренняя почта", "В концертной студии "Останкино" и "Романтика романса". Серебренников исполнил свыше 100 песен более чем для 70 кинофильмов, среди самых известных – "Обыкновенное чудо", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Чародеи", "Бедная Маша", "Петербургские тайны".