Самые прибыльные актеры

Опубликовав всевозможные антирейтинги, журнал Forbes наконец-то поменял угол зрения. Вслед за списком самых переоцененных актеров (который, к слову, возглавил Джонни Депп) появился другой. На сей раз издание представило перечень звезд Голливуда, которые не только оправдывают свои высокие гонорары, но и приносят продюсерам немалую прибыль.

На первой строчке престижного рейтинга оказался Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в кинематографической вселенной Marvel. За каждый доллар, потраченный на гонорар актеру, киностудии получили по 135, 8 доллара США. Да, разница с показателями участников списка самых переоцененных актеров впечатляет.

На втором месте – звезда "Стражей Галактики" и "Мира юрского периода" - Крис Прэтт. В уходящем году актер принес весьма неплохую прибыль создателям "Пассажиров" и "Великолепной семерки".

И еще одна звезда киновселенной Marvel – 32-летняя красавица Скарлетт Йохансcон, которая последние годы снимается лишь в масштабных проектах. Лауреат премий Bafta и "Сезар", актриса, кажется, постоянно стремится к совершенству, демонстрируя все большие успехи в карьере.

Если бы 25 лет назад семья Милы Кунис не эмигрировала в США, возможно, сегодня актриса красовалась бы на красных дорожках России или Украины. Но судьба распорядилась иначе: 33-летняя Кунис давно обзавелась американским гражданством и, скорее всего, даже не вспоминает об украинском детстве. Четвертое место в рейтинге самых прибыльных актеров.

На пятой строчке – кумир миллионов женщин по всему миру, суровый участник многих известных боевиков – 49-летний Вин Дизель. В этом году актер не подвел создателей "Последнего охотника на ведьм", великолепно выступив в роли главного героя – Колдера. К слову, Вин в настоящее время задействован в съемках сразу трех новых картин.

Уходящий 2016 год для звезды легендарного телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон стал более чем плодотворным. Актриса снялась сразу в пяти картинах! И уже приступила к съемкам в шестой. Такой работоспособности и обилию предложений от режиссеров многие звезды могут лишь позавидовать.



Конечно, не обошлось без обладателя двух "Оскаров" Бена Аффлека. Блеснув в роли супергероя в картине Зака Снайдера "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", Аффлек не остановился на достигнутом и порадовал зрителей участием еще в трех кинолентах. На сегодняшний день расписание Бена определено вплоть до 2019 года – актер постоянно получает интересные предложения от ведущих кинопродюсеров.

Звезда "Мстителей" и "Шерлока Холмса" Роберт Дауни – младший также весь год плодотворно трудился. Картина Энтони и Джо Руссо "Первый мститель: Противостояние", в которой Роберт сыграл вместе с Крисом Эвансом, получила множество положительных отзывов критиков.

Пока неизвестно, получит ли Мэтт Дэймон премию "Сатурн" за роль в нашумевшем фильме "Марсианин" 2015 года, а потому актер не теряет времени даром. Главные роли в лентах "Джеймс Борн" и "Великая стена" зарекомендовали Дэймона как одного из самых прибыльных актеров.

И "Люди Икс: Апокалипсис", и "Пассажиры" в 2016 году для Дженнифер Лоуренс стали более чем успешными фильмами. Актриса не разочаровала ни режиссеров, ни продюсеров.