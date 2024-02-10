Жажда справедливости: 5 книг, в которых добро всегда побеждает зло

В последний зимний месяц многим не хватает тепла и оптимизма. Именно поэтому важно читать книги, которые укрепят в вас веру в лучшее и напомнят, что добро всегда оказывается победителем. Например, произведения из подборки книжного сервиса Литрес. Помните, все обязательно будет хорошо!



Мистические триллеры digital-автора платформы Литрес Самиздат Лены Обуховой пользуются популярностью у читателей, которые любят захватывающие и жуткие детективные истории. "Тринадцатая запись" — первая книга серии "Городские легенды 2: Медвежье озеро". История разворачивается в уютной гостинице, готовящейся открыть двери для постояльцев. Умиротворяющий пейзаж Медвежьего озера — что может быть лучше? Подготовку к открытию омрачают странные события: хозяйка гостиницы слышит пугающие звуки и видит силуэты, бродящие по этажам. А когда на берегу находят труп помощницы, то ей и вовсе становится не до шуток. Полиция пытается свалить убийство на хозяйку, чтобы скорее закрыть дело. Той ничего не остается, только собрать в кулак всю свою смелость и попробовать противостоять злу.





Книга американской писательницы Джули Берри — ода чувствам, над которыми не властны ни война, ни время. Роман, читающийся на одном дыхании, погружает в океан эмоций. Тем более, что две истории любви, разворачивающиеся во времена Первой мировой, рассказывает сама Афродита. Джеймс — солдат, отправленный на Западный фронт. Хейзел — его возлюбленная. Девушка всегда мечтала о карьере пианистки, но не задумываясь отправилась за ним — туда, откуда не возвращаются. Колетт потеряла всех близких, а над Обри нависла угроза страшнее бомбежек. Потерянные, они нашли друг в друге утешение и смысл жизни. Война сметает все на своем пути и не знает жалости, но есть чувства, с которыми даже ей не справиться.









Дебютный роман Сеттерфилд "Тринадцатая сказка" произвел на книжном рынке фурор. Произведение стало бестселлером New York Times и было переведено на 40 языков. История увлекательного и местами мрачного романа "Пока течет река" начинается в старой английской таверне "Лебедь". В этом месте на берегу Темзы смешиваются фольклор, древние легенды, наука и магия. Жизнь здесь всегда текла размеренно. Вот и обычный зимний вечер не предвещал беды: повсюду звучали рассказы местных, а эль лился рекой. Внезапно в таверне появился окровавленный мужчина с мертвой девочкой на руках. Чудо, колдовство или научное явление в том, что спустя несколько часов она воскресла? Пока жители пытаются разгадать секрет этой немой девочки, попутно оголяя скелеты из своих шкафов, ожившая гостья становится все загадочнее.





Имя Стивена Чбоски может быть вам знакомо по нашумевшему бестселлеру "Хорошо быть тихоней". Кстати, режиссером одноименной экранизации (как и еще одного известного фильма "Чудо") выступил сам писатель. Но если в предыдущих книгах автор знакомил читателя с переживаниями подростков, то "Воображаемый друг" — увлекательный хоррор. Главному герою Кристоферу всего семь. Вместе с испуганной мамой он покидает свой дом посреди ночи и без объяснения причин переезжает в небольшой городок. Новая школа, новые проблемы — ситуация усугубляется тем, что Кристофер начинает слышать таинственный шепот. Новый друг обещает помочь и зовет в лес. Следуя за голосом, мальчик пропадает в чаще на шесть дней, а вернувшись ничего не помнит. Возможно незнакомый друг и правда ему помог, но настанет момент, когда придется возвращать долг.





Сенкевич — выдающийся польский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе 1905 года. Известный как автор исторических романов, он написал книгу о Грюнвальдской битве — "Крестоносцы". Главные герои — старый рыцарь Мацько и его племянник Збышко из Богданца, влюбленный в шляхтянку Данусю. На фоне любовной линии разворачивается драматичная борьба поляков с тевтонцами, которая привела к триумфу — победоносной битве под Грюнвальдом. Если любите истории про Средние века, то книга вам понравится. В ней есть все, за что ценят качественную историческую литературу — отличное описание быта, традиций и ритуалов, увлекательный сюжет и полное погружение в атмосферу минувших лет.