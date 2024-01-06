5 книг о ловушках времени

Мы все замкнуты во времени, течение которого не отменить. Но иногда даже этот универсальный закон дает сбой. И тогда начинается самое интересное – путешествия из одной исторической эпохи в другую. Вместе с книжным сервисом Литрес мы сделали подборку книг, которые предлагают с головой погрузиться в такие странствия.



Американская писательница Джули МакЭлвен успешно сочетает два жанра. С одной стороны, она продолжает традиции классического английского детектива. А с другой – она является большой поклонницей фантастики. В этой книге она отправляет свою современницу прямо в гущу загадочных событий XIX века. Спецагент ФБР Кендра Донован в растерянности. Она почти поймала предателя, который стал причиной гибели большинства ее коллег. Но вдруг – темнота, а когда она очнулась, то обнаружила себя в Англии позапрошлого века, где орудует жестокий серийный убийца. Кендра Донован со всем своим опытом могла бы помочь полиции поймать негодяя, но, к сожалению, она женщина, а значит может рассчитывать исключительно на ту работу, которая прилична для ее пола. Удастся ли героине поймать преступника несмотря на все препятствия? Сможет ли она наладить испортившийся механизм времени и вернуться в родной XXI век?

Автор платформы для digital-авторов Литрес Самиздат Серж Винтеркей отточил мастерство писательства, работая международным журналистом. Однажды он решил посвятить этот талант созданию фантастических книг и даже предпринял эксперимент, создавая первую книгу серии "Антидемон" в реальном времени. Так что читатели имели возможность наблюдать в реальном времени обычно скрытый от глаз посторонних процесс создания произведения. Итак, миру грозит катастрофа, ведь его настигли демоны, количество которых увеличивается день ото дня. Чтобы спасти всех от гибели, маги решили объединить усилия. Главный герой Эйсон – один из самых отважных борцов со злом, он наносит новый удар по клану "Могучих". Удастся ли ему на этот раз одержать победу и сохранить свои позиции во время военных действий?

Американская писательница Диана Гэблдон – биолог по своему основному образованию. Страсть к миру флоры и фауны всегда боролась в её жизни с увлечением историей и литературой. В конце концов, второе взяло верх. И принесло успех. Свой первый исторический роман писательница писала на протяжении пяти лет – «Чужестранка» вышла в 1991 году и положил начало целой серии книг. Их все объединяет главный персонаж – Клэр Рэндалл, которая путешествует из современности в Шотландию XVIII века. Казалось бы, на этот раз ей не за чем возвращаться в прошлое, ведь она спокойно живёт в наши дни вместе с ребенком от возлюбленного из прошлого, убеждённая в том, что он погиб. Но она узнаёт, что ему удалось выжить – она решает вернуться назад, чтобы вновь встретиться с ним. Будет ли он рад видеть её? Удастся ли им вернуть былые пылкие чувства?

Анна Старобинец – одна из немногих русских авторов, которая работает исключительно в жанре ужасов, который она сама считает неисчерпаемым. Ведь он даёт возможность исследовать современные людские страхи и мании. Для этого Анна изобретает невероятные сюжеты, создаёт завораживающе-пугающие миры. Многие критики отмечали, что фантазия автора неисчерпаема – она такая же, как у её знаменитых коллег и предшественников – Стивена Кинга, Нила Геймана. В этой книге собраны рассказы, в каждом из которых в обыденном мире находится брешь, из-за чего случается нечто невероятное и пугающее. Инопланетное вторжение. Долгое путешествие в ад. Взбесившийся ген. Оказывается, мир не так безопасен, а реальность не такая уж понятная и знакомая. Чтобы выжить в ней, нужно быть начеку.

Рэйчел Гивни родом из Австралии, где ее много лет знали как режиссёра самых популярных национальных телешоу и полнометражных фильмов. Она удивила многих, когда выпустила свою первую книгу, которая, к тому же, очень быстро стала национальным, а потом и мировым бестселлером – критики называли роман выдающимся. В нем автор проводит что-то в роде интеллектуального эксперимента. Она задается вопросом, а что бы произошло, если бы Джейн Остин посетила наше время. Оказывается, она оказалась бы перед непростым выбором – любовь или творчество. Всё начинается с того, что 28-летнюю Джейн пытаются выдать замуж ее родители. Естественно, свободолюбивая женщина не соглашается с таким положением дел и бежит в Лондон. С этого отчаянного шага начинается головокружительное путешествие героини во времени. Главное, ни в кого не влюбиться…