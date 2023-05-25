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Четверг 25 мая

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Библиотека в доме: как хранить книги в гармонии с интерьером

Библиотека в доме: как хранить книги в гармонии с интерьером
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Специалист раскрыл несколько нюансов организации домашней библиотеки.

Каждый уважающий себя любитель литературы имеет в доме как минимум одну увесистую полочку с книгами. Конечно, если речь не идет о тех, кто променял хрустящие корешки и пахнущие чернилами бумажные листы на модные электронные гаджеты для чтения. Ну а если квартира ломится от книг – не беда. Предлагаем несколько советов, как и где лучше их хранить.

Дизайнер интерьеров Сергей Куцерубов дал несколько рекомендаций по организации домашней библиотеки в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня". Эксперт предложил любителям литературы разделить книги на полках по жанрам и темам, а затем распределить их по соответствующим комнатам. Например, книги с кулинарными рецептами лучше поместить на кухне, а сказки – в комнате для детей.

Кроме того, специалист посоветовал использовать для хранения коллекции ящики и контейнеры. В коробках книги будет нестрашно спрятать на верхних полках, где скапливается больше всего пыли, под кроватью и даже на балконе.

Еще один способ спрятать домашнюю библиотеку – установить узкие стеллажи возле окон и прикрыть их шторами. Впрочем, если копить книги и не избавляться от них, то как ни прячь, в квартире может закончиться место. Поэтому Куцерубов советует регулярно просматривать и разбирать коллекцию.

25 мая 2023, 06:25
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

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