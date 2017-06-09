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Диктатура худобы и модные стандарты

Фото: GLOBAL LOOK press/Arno Burgi
Морена Морана

Морена Морана блогер

 Топ-блогер ЖЖ, психолог, сексуальный эксперт.
Любящие порассуждать о женской внешности часто вспоминают стандарты. Мол, вот сколько не убеждай себя, что ты не хуже других, но есть же стандарты! Не укладываешься в них – нафиг с пляжа! Придешь тогда, когда будешь соответствовать. А пока – прикройся, оденься и не смей носить леопардовые лосины. Это смешно.
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Я предлагаю поговорить о стандартах начистоту. Что это за зверь такой, и с чем его едят. А то так можно любую пакость под стандарт подогнать, и радоваться.

Прежде всего, начнем с того, что стандарты бывают разные: медицинские, эстетические, культурные. И они не всегда совпадают. Нет также и единого стандарта на все времена, кроме, разве что, Венеры Милосской. Но на нее сейчас мало кто ориентируется.

Что такое для женщины, например, медицинский стандарт? Это определенное количество костей, мышц и жира, которое позволяет организму успешно функционировать: есть, пить, заниматься любовью, вынашивать детей, работать и танцевать.

Если жира будет чересчур много, то танцевать получится со скрипом. Возможны неполадки в вынашивании потомства, и серьезные болезни. Да, признаю. Но извести данный природой жир не получится. Это приведет еще к большим неполадкам – и с менструальным циклом, и вообще с гормональной системой, и с кожей, и с волосами… Не получится у "обезжиренной" женщины петь и танцевать. Даже терморегуляция, и та пострадает.

Получается, что медицинский стандарт – нечто вроде норм ГТО. Здорова – значит соответствуешь. И да, для большинства людей на планете понятие "здорова" укладывается в определенные числовые показатели. Ну не могут людские суставы выдержать вес, к примеру, 200 килограммов. Люди, поднимающие такие тяжести, есть, но чаще всего они становятся обездвиженными инвалидами. Да что там говорить, почти всегда.

Фото: GLOBAL LOOK press/scully

На медицинские нормы плевать в теории можно. А на практике – сложно. Слишком много подводных камней. Человеческая система спроектирована под определенные веса. С другой стороны, диапазон эти весов достаточно широк. Женщина среднего роста может весить и 45 кг, и 69, и быть при этом абсолютно здоровой. Ну, это я так, к слову. Чтобы было понятно, о чем речь пойдет дальше.

Дальше речь пойдет об эстетических стандартах. Они появляются там, где есть изображение человеческого тела, не несущего никаких более серьезных функций. Это обложки журналов и модные подиумы.

От обложки журнала ничего не требуется. Максимум практической пользы от нее – рыбу заворачивать. Поэтому эстетические стандарты могут быть совершенно оторванными от жизни. Что мы и наблюдали на практике. Например, в 90-е и в начале 2000-х подиумы захватил стандарт под названием "кокаиновый шик". Уже из названия понятно, что уложиться в него могла лишь дама, плотно сидящая на запрещенных препаратах, либо же анорексичка, вызывающая у себя рвоту. Нормальных женщин, способных без крайнего напряжения укладываться в "бараний вес" были единицы.

Девушки падали в обморок от голода прямо на подиуме. В мирное сытое время модели умирали от недоедания, лишь бы поместиться в прокрустово ложе стандарта. Именно на этих женщин и проектировали одежду всемирно известные бренды.

Я из тех девочек, что пережил анорексию. Это я не сама себе придумала, это мне написал в карточке психиатр, к которому меня поволокли силком родители. Потому, что ситуация могла стать критической.

-Ты вообще понимаешь, что есть определенные стандарты??? – спросил меня психиатр.

И вытащил какую-то медицинскую таблицу роста и веса. 

– Понимаю! – грустно сказала я. Но кроме ваших медицинских есть еще эстетические. Им я и пытаюсь соответствовать.

– А это не одно и то же? – удивленно спросил мужик.

– Нет! Вы что, сами не видите, что для того, чтобы выглядеть как Кейт Мосс мне надо скинуть еще хотя бы 5 килограммов!

– Но ты же можешь умереть!!!

– И что теперь делать?!

Да, я от природы не склонна к худобе. Но даже если мы примем во внимание, что некоторые люди от природы худощавы как Кейт Мосс, то… все равно придем к краху. Потому, что даже худая от природы Кейт не избежала участи быть оплеванной хейтерами и папарацци – и только потому, что она постарела. И перестала быть стандартом.

Фото: GLOBAL LOOK press

Да, да, то, что вы видите на подиумах – этому могут соответствовать только 5% людей, и то только в возрасте от 15 до 25 лет, и то только в правильном гриме и с правильным светом, после обработки в графическом редакторе. И вот на этот стандарт, прошу заметить, шьют и проектируют одежду.

Теперь о культурных стандартах. Вы же помните, что нет единого стандарта на все времена, и они очень резко меняются при перемещении из одного культурного слоя в другой. Помните перебинтованные ножки или корсеты? Тогда считалось нормой уродовать себя ради красоты. А сейчас мы смотрим на это, и фукаем. Кто знает, может современная мода на филлеры в подбородок, модельную худобу и импланты в грудь кому-то покажется такой же уродливой?

На какие стандарты ориентироваться – личное дело каждого. Но я лично выбираю медицинские. А вы?

9 июня 2017, 11:14

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