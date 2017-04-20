Почему после родов в семье пропадает секс

Считается, что мужчина хочет секса больше, чем женщина. Однако, из этого правила есть исключение. В жизни многих семейных пар наступает такой опасный период, когда отец семейства перестает испытывать физическое влечение к жене. Сама мысль о сексе с ней часто становится противна. Как вы думаете, что это за период? Речь идет про первый год после рождения ребенка.

Именно в это время, согласно статистике, и происходит большинство разводов. Чтобы пройти испытание достойно, не потеряв по дороге любовь и сексуальное влечение, надо заранее быть готовым к сложностям, которые могут возникнуть. В сексуальной жизни таких сложностей, собственно, две.

Первая сложность – объективные изменения, которые могут произойти с женщиной. Об этом написано немало книг, статей и снято телепередач. Советы, как вернуть былую форму, звучат из каждого утюга. Звезды показывают нам идеальный пресс через 2-3 недели после родов! Фантастика, не правда ли?

В результате некоторые мужчины, да и женщины тоже, не готовы к тому, что нужно время на восстановление после родов, особенно если жена поправилась или утратила привлекательность. Здесь можно только посоветовать женщине без спешки возвращать "добеременные" габариты, надеть сексуальное белье и так далее. Кроме того, стоит обратить внимание и на интимную сферу – есть системы упражнений, которые со временем вернут тонус мышц и качество секса. Ничего страшного. Терпение, только терпение.





Однако, стоит помнить, что утрата влечения может быть связана и с другими факторами. Причиной отсутствия влечения не всегда является изменившийся внешний вид женщины или ее усталость. Вы когда-нибудь слышали о "комплексе Мадонны"? Мужчина может с любовью и уважением относиться к своей жене, но полностью утратить влечение к ней в тот момент, когда она становится матерью.

Женщина может похудеть до 42 килограммов, закупить два склада сексуального белья, стоять на голове в шпагате – все это будет разбиваться о глухую стену безразличия. Так происходит в тех случаях, когда мужчина склонен различать "жену и мать" и "женщину только для секса". Часто в таких случаях появляется любовница, а жена вынуждена сидеть на сексуальной диете. Если такая проблема в паре действительно имеется, ее стоит обсуждать и решать с психологом, а не игнорировать, доводя до развода.

Именно об этой, второй стороне вопроса, пишут очень мало. Виновата женщина, и все тут. В результате пара не может понять, где же собака зарыта. А жизнь оказывается гораздо сложнее простой книжечки с советами по фитнесу и незамысловатой формулой типа "раскабанела".

Дорогие друзья! Если в вашей семейной жизни наступило охлаждение, а страсти сменились безразличием, то работать над проблемой придется обоим. Свалить все на кого-то одно (часто женщину) просто несправедливо.