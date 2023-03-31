Как выбрать очиститель воздуха для автомобиля

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвымВсплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым "Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме"Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме Все-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем однаВсе-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна Тело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: НеживойТело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: Неживой

Лента новостей

Пятница 31 марта

02:46Как выбрать очиститель воздуха для автомобиля 00:04Кириллов день: приметы и традиции на 31 марта 22:00Горе: заколотую средь бела дня Стриженову обнаружили слишком поздно 21:40"У меня каждую пятницу": застуканная с Лепсом Барановская выдала правду о романе 21:21"Их главная цель – размножение": неспособные сосать кровь комары появились в Подмосковье 20:40"Момент рождения": выкатившую живот Бузову окружила толпа докторов 20:10"Избыточные расходы": Илон Маск предрек падение доллара 19:50Давно вместе: пустивший слюну SHAMAN взял конец у Киркорова на глазах у Пугачевой 19:31"Откачал или отрезал": Лисовец высказался об исхудавшем после пластики Киркорове 18:48Нет слов: семейное фото Пугачевой без волос слили в Сеть 18:10Вытащили трупы: Многодетная мать прыгнула в колодец вместе с малышами 17:40Как Панин: Оголившийся для утех Милохин принял в рот от ускоглазого партнера 17:12"Они уже вместе": пережившие развод Самойлова и Джиган ждут пятого ребенка 16:50Почему похудеть не выходит даже на диете – ответил врач 16:00Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки 15:41Роскошные волосы всем на зависть: 6 секретов ухода 15:20"Разбитое сердце": стало известно об уходе Ахеджаковой 15:00"Онкология": свалившейся на сцене МакSим поставили страшный диагноз после вызова скорой 14:30Пытавшийся провезти в животе наркотики москвич умер на борту самолета 14:00На Арбатско-Покровской линии метро Москвы на пути упал человек 13:40Розыск и конфискация имущества: политик Владислав Тюльпанов предложил отправить на фронт скандалиста Петрова 13:20"Семья уже привыкла": SHAMAN занимается самоудовлетворением на глазах у жены 12:40Орет в микрофон как блаженная: безголосая жена Тарасова запела вслед за Бузовой 12:00"Единственный лузер в мире": избитая Муцениеце похоронила Прилучного 11:20За какое время житель Москвы сможет заработать на "квадрат" недвижимости 11:00"Наглая старая мумия!": циничную зазнайку Долину погнали в шею 10:20Экономия стала главным трендом на рынке арендной недвижимости Москвы 10:00"Прежде чем что-то делать, надо подумать": Орбакайте врезала опальной матери 09:40Половина россиян занимались ремонтом в 2022 09:20Скидки до 40%: как сэкономить при покупке квартиры 09:00"Организм разрушен": Врач обрубил Костомарову последнее 08:40"Смог выдержать неделю": оставшийся без секса любимчик Пугачевой сбежал с "Дома-2" 08:20Какие болезни представляют угрозу весной: объяснил врач 08:0047% россиян отказали в ипотечных каникулах 06:59На Западе зазвучала правда о спецоперации России на Украине 06:13Как одеваться стильно и быстро: объяснил стилист 04:31Извержение вулкана на Курильских островах засняли на видео 02:03Элитное жилье все чаще берут в рассрочку 00:13Алексеев день: что нельзя делать 30 марта 22:24Молодая жена Цекало шевелит рукой между ягодиц: Нравится, когда душат 21:08"Рот закрой и молчи": Соколов из "Маленькой Веры" приложил предавших Россию звезд 20:30"Снова мама": после развода Брежнева сообщила о рождении ребенка 20:00"Как бабка Ежка": сморщенная жена бросилась на Николаева после тайного интима с Королевой 19:30"Выбросило на обочину": в Подмосковье спасли лосиху после ДТП 19:00Народные средства для мытья пола: как сэкономить на уборке 18:44"Как жаль": не дожившего до 90 лет Ширвиндта оплакивают близкие 18:00"В туалете": заглянувшая в трусы Малышева растянула щель для пластикового члена 17:20"Фильмы не для детей": в чем особенности корейского кино 17:01"Был очень сильным": Авербух поставил крест на будущем Костомарова 16:47Знаменитая актриса прямо ответила на вопрос об отношениях с мужем Немоляевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как выбрать очиститель воздуха для автомобиля

Как выбрать очиститель воздуха для автомобиля
91

При выборе очистителя для салона важно обратить внимание на размер.

Каждый автолюбитель задается вопросом, как повысить качество езды и улучшить свой автомобиль? Выхлопные газы и пары бензина скапливаются в салоне автомобиля, что приводит к его загрязнению и причиняет вред здоровью. Кроме того, в салон машины через вентиляцию попадает пыльца и вредные примеси, в том числе сажа и дорожные реагенты. Избавиться от их пагубного воздействия помогают фильтры.

Эксперты рассказали, как выбрать качественный очиститель в салон своей машины, и на что важно обратить внимание. Обычный салонный фильтр вряд ли поможет уберечься от грязи. Но когда вредных веществ на стенках фильтра становится много, он сам становится рассадкником заразы.

Для проверки качества фильтров эксперты выбрали четыре вида по разной цене: 500, 1100, 2300 и 4500 рублей. Самый дешевый выглядит как компактное устройство и работает от прикуривателя. Однако это не самый лучший вариант, считает автоблогер Андрей Трой.

Очиститель воздуха за 1100 рублей внешне напоминает портативную колонку и уже гораздо крупнее своих дешевых аналогов, сообщает Пятый канал. Однако для него сложно найти место. Тем не менее, крупный очиститель во всяком случае содержит внутри реальную систему очистки и вентиляторы, которые в маленький очиститель практически нереально уместить.

По итогам испытательных исследований эксперты пришли к выводу, что наиболе эффективным очистителем является средний или дорогой очиститель (от 2500 рублей), так как там стоят сразу три фильтра, и воздух проходит несколько этапов очистки.

31 марта 2023, 02:46
Автомобиль. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

По теме

Цены выросли: Сколько стоит в этом году поменять зимнюю резину на летнюю

"Выбросило на обочину": в Подмосковье спасли лосиху после ДТП

"Выбросило на обочину": в Подмосковье спасли лосиху после ДТП
Теперь лосиха окружена заботой, но водителей строго-настрого призвали быть бдительными. На северо-востоке Московской области специалисты охотнадзора и ветеринары выручили в беде пострадавшую лосиху. В ДТП ее сбил автомобиль и она не могла встать.

"Граничит с мошенничеством": как определить скрученный пробег автомобиля

"Граничит с мошенничеством": как определить скрученный пробег автомобиля
Эксперт предложила несколько способов. Покупая автомобиль, граждане зачастую могут столкнуться с недобросовестными собственниками, которые скручивают пробег, то есть умышленно вводят людей в заблуждение относительно состояния машины, чем подвергают их жизни опасности. В России в последнее время серьезно обсуждается возможность наказания подобных продавцов.

Сколько получает таксист в России: Зарплата раскрыта

Сколько получает таксист в России: Зарплата раскрыта
Работа в такси подходит не каждому. Чтобы быть успешным водителем такси, недостаточно только лишь хорошо управлять транспортом и знать ПДД. Зачастую таксист — это и приятный собеседник, и психолог, и в некотором роде даже диджей, который включает для клиентов музыку в авто.

Максим Галкин задержан во время пьяной езды за рулем: Возбуждено уголовное дело

Максим Галкин задержан во время пьяной езды за рулем: Возбуждено уголовное дело
Галкин ездил на BMW. В Москве возбуждено уголовное дело по факту вождения в нетрезвом виде. Его фигурантом стал к удивлению сотрудников не кто иной, как Максим Галкин, который был за рулем автомобиля BMW.

Когда менять зимнюю резину на летнюю – ответил специалист

Когда менять зимнюю резину на летнюю – ответил специалист
Летняя резина не терпит низких температур. С наступлением календарной весны перед автовладельцами встала важная задача — поменять зимнюю резину на летнюю. Однако спешить в этом деле не стоит, заверил

Выбор читателей

29/03Срд"Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели 29/03Срд"Как жаль": не дожившего до 90 лет Ширвиндта оплакивают близкие 30/03ЧтвПогасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки 29/03СрдБрошенная Чумаковым Ковальчук предъявила новорожденного малыша на рассвете: Доброе утро 29/03Срд"В туалете": заглянувшая в трусы Малышева растянула щель для пластикового члена 29/03Срд"Как бабка Ежка": сморщенная жена бросилась на Николаева после тайного интима с Королевой