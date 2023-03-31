Как выбрать очиститель воздуха для автомобиля

При выборе очистителя для салона важно обратить внимание на размер.

Каждый автолюбитель задается вопросом, как повысить качество езды и улучшить свой автомобиль? Выхлопные газы и пары бензина скапливаются в салоне автомобиля, что приводит к его загрязнению и причиняет вред здоровью. Кроме того, в салон машины через вентиляцию попадает пыльца и вредные примеси, в том числе сажа и дорожные реагенты. Избавиться от их пагубного воздействия помогают фильтры.

Эксперты рассказали, как выбрать качественный очиститель в салон своей машины, и на что важно обратить внимание. Обычный салонный фильтр вряд ли поможет уберечься от грязи. Но когда вредных веществ на стенках фильтра становится много, он сам становится рассадкником заразы.

Для проверки качества фильтров эксперты выбрали четыре вида по разной цене: 500, 1100, 2300 и 4500 рублей. Самый дешевый выглядит как компактное устройство и работает от прикуривателя. Однако это не самый лучший вариант, считает автоблогер Андрей Трой.

Очиститель воздуха за 1100 рублей внешне напоминает портативную колонку и уже гораздо крупнее своих дешевых аналогов, сообщает Пятый канал. Однако для него сложно найти место. Тем не менее, крупный очиститель во всяком случае содержит внутри реальную систему очистки и вентиляторы, которые в маленький очиститель практически нереально уместить.

По итогам испытательных исследований эксперты пришли к выводу, что наиболе эффективным очистителем является средний или дорогой очиститель (от 2500 рублей), так как там стоят сразу три фильтра, и воздух проходит несколько этапов очистки.