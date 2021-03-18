Audi A5 Sportback: спорт, огонь, ветер и фисташки

Сделать пятидверный городской автомобиль азартным, стильным и технологичным, при этом не задирая цену до неприлично заоблачных высот (привет, BMW!) и оставляя место для детских сидений – задача не из легких. Но ребята из Audi и не такие задачи решали! Посмотрим, справятся ли они на этот раз. В мои руки попал Audi A5 Sportback. Давайте разбираться.



КАК ВЫГЛЯДИТ:

Спорт, огонь и ветер! Заостренные атлетические формы линейки Audi всегда занимали особое место в моем сердце. Лаконичная решетка радиатора с шестиугольными ячейками ( часть пакета S-line), хищные "ноздри" для размещений противотуманок и технологичные светодиодные фары. Все это ритмично перекликается с ребрами на капоте и гордо носит четыре кольца, символизирующие объединение четырех автопроизводителей, которое и дало начало производству автомобилей под этим логотипом.

Повернувшись в профиль, красотка A5 демонстрирует крышу с плавным скосом до крышки багажника, спортивный дизайн, никак не омраченный наличием четырех дверей, плавные линии, пересекающие кузов от передних фар до задних фонарей и легкосплавные диски, которые также относятся к спортивному пакету. Очень стильно смотрятся черные, не в цвет фисташкового кузова, зеркала.

Корма у автомобиля тоже смотрится шикарно. Широкие патрубки выхлопной системы, поддерживающие в горизонтали узкие задние фонари, разделенные пополам крышкой капота, которая, в свою очередь, образует с задней частью кузова линию, намекающую на спойлер. Ракурс здесь не имеет ровным счетом никакого значения: Audi A5 действительно очень красивая машина.

КАК ВНУТРИ:

Салон Audi A5 выглядит строго, современно и дорого. Несмотря на то, что сиденья не кожаные, в них очень удобно находиться, а углепластиковые накладки на дверях, торпедо и консоли неоднозначно намекают на то, что поездка планирует быть увлекательной и бодрой. Дополнительно двери изнутри обшиты алькантарой.

Электронная приборная панель, удобный спортивный руль, “гашетка” АКПП и кнопки управления климат-системой с сенсорной функцией.

Ничего не скрипит, не шатается и не жужжит. В плане качества салон выполнен на совесть.

Сиденья мягкие и комфортные, но это не компенсирует жесткости подвески, которая, хоть и глотает мелкие неровности дорожного полотна, но прощать серьезные дорожные ямы и впадины не готова. Ауди A5 – автомобиль для хорошей качественной трассы. Мешки с картошкой на дачу вы повезёте на другой машине.

Несмотря на мои опасения, скос крыши не мешает задним пассажирам сидеть с гордо поднятой головой, не протирая лысину об обшивку верхней части салона. В спинках передних сидений находятся выемки для коленей, поэтому длинноногие друзья (или подруги) не будут качать права, отвоёвывая место спереди во что бы то ни стало. А еще здесь есть регулировка климата в задней части салона, и это еще один повод сказать спасибо за заботу о пассажирах!

Сенсорный экран бортового компьютера диагональю 10,1 дюймов. Управлять системой можно при помощи прикосновений или голосовых команд. Информация о поездке также дублируется на виртуальный кокпит, который, правда, является отдельной опцией.

Конфигурацию приборной панели (это тоже экран) можно менять по своему усмотрению в настройках. Одним нажатием кнопки можно сдвинуть циферблаты спидометра и тахометра в сторону, отобразив на весь экран навигационную карту, информацию о проигрываемом треке или имя того, с кем вы в данный момент разговариваете по телефону, если у вас дефицит концентрации внимания (для тех, кто понимает и ценит иронию).

Новинкой для меня оказалась функция профиля водителей. На каждого, что планирует ездить за рулем, настраивается отдельный профиль, запоминающий язык работы системы, конфигурацию сидений, стиль вождения и многое-многое другое.

КАК ЕДЕТ:

Мне очень везет на спортивные автомобили, когда погода к этому совсем не располагает. Спортивная, жесткая, азартная на поворотах, Audi A5 – машина с характером. Впрочем, острых поворотов во время моего тест-драйва не было, ибо я себе не враг, да и рисковать машиной не хотелось. А вот езда по снежно-слякотной каше постоянно предоставляла возможность проверить системы против заноса и пробуксовки. На дороге полный привод Quattro помогает ощущать себя королем трассы. А вот на старте с места почему-то включался режим "я туплю", и проходит примерно четверть секунды, прежде чем начинается разгон, даже если топишь тапку в пол. С чем это связано? За что? Почему?

Задушенный еще в колыбели, двухлитровый двигатель развивает мощность 249 лошадиных сил, чтобы избавить нас с вами от излишнего налогового бремени на популяцию подкапотного табуна (вот загнул, а?). Иными словами, автомобили с более мощным мотором нынче считаются предметом роскоши. Это не мешает получать удовольствие от поездки, разгоняя машину от нуля до ста километров в час за шесть секунд (на сухом асфальте в вакууме, видимо). Про подвеску я уже говорил. Очередь за резкими маневрами и свистом резины на поворотах начинается здесь.

КАК ЗВУЧИТ:

Автомобиль оборудован аудиосистемой премиум-класса Bang&Olufsen. Звучит она очень даже неплохо, и даже качественно отстроена на заводе. Видимо, именно поэтому в интерфейсе бортовой системы регулировка частот ограничена двухполосным эквалайзером. Не то, чтобы мне не нравилось как звучат 19 динамиков с сабвуфером, да и мощность в 705 ватт для этого салона – выше крыши. Но мне, все же, хочется иметь больше контроля над тем, что издает звуки, пока я прокладываю сквозь снега и дожди путь по ночной трассе. Да, к пассажирам это также относится.

КАК ГИТАРА:

Инструмент разместился в багажнике по диагонали. Автомобиль небольшой, и отделение для багажа объемом 465 литров для этого класса – не самый плохой вариант. Инструмент в машине? Да! Какие вопросы? Технологичность автомобиля подчеркивают дополнительные крепления для устойчивости груза и разделения пространства багажника. Под полом багажника расположена запаска и инструменты для ее установки.

ВЫВОДЫ:

Audi A5 – невероятно красивый автомобиль, заточенный под динамичную езду (там где позволяют камеры, конечно же). Мне нравится, что в интерфейсе и оснащении создатели автомобиля идут в авангарде автомобильной промышленности (и это не преувеличение!). Откатав положенную пару недель, мне было грустно отдавать автомобиль обратно в пресс-парк, потому что очень хотелось бы почувствовать как A5 себя ведет на сухом летнем асфальте. Поэтому – до новых встреч!