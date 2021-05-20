В Москве водитель на каршеринге влетел в пешехода

Серьезная авария произошла в центре российской столицы. Стало известно, что водитель на каршеринговом авто сбил пешехода.
Пострадавшего гражданина увезли в больницу, передает Рен ТВ. Обстоятельства случившегося выясняются.
Серьезная авария произошла в центре российской столицы. Стало известно, что водитель на каршеринговом авто сбил пешехода.
Пострадавшего гражданина увезли в больницу, передает Рен ТВ. Обстоятельства случившегося выясняются.
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