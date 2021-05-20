В Иванове подросток попал под колеса автобуса

В Иванове произошел серьезный инцидент. По информации прессы, под колеса автобуса попал учащийся образовательного учреждения.
Известно, что подросток пытался перебежать проезжую часть. Пострадавший был госпитализирован, передает "Царьград". Точных данных о его состоянии пока не приводится. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет телеканал "360".
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