В Иванове подросток попал под колеса автобуса

В Иванове произошел серьезный инцидент. По информации прессы, под колеса автобуса попал учащийся образовательного учреждения.

Известно, что подросток пытался перебежать проезжую часть. Пострадавший был госпитализирован, передает "Царьград". Точных данных о его состоянии пока не приводится. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет телеканал "360".