В серьезном ДТП со скорой погиб медик

Серьезная авария с участием автомобиля Toyota и кареты скорой помощи произошла в Первомайском районе Алтайского края. Ранним утром 20 мая машины ехали по Чуйскому тракту и иномарка врезалась в машину с медиками, которая после столкновения опрокинулась в кювет, передает сайт VSE42.RU. Авария унесла жизнь врача. Сообщается также и о трех пострадавших.
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