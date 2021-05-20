В аварии с автобусом в Москве пострадали люди

В ночь на 20 мая на улице Автозаводской улице возле дома 23 у съезда на Третье транспортное кольцо столкнулись рейсовый автобус и автомобиль такси, передает сетевое издание "Москва 24". По предварительным данным, таксист не справился с управлением. В результате ДТП пострадали трое человек – двое из легковушки и один из общественного транспорта. Сейчас всем им оказывается необходимая помощь.
Популярные темы форума
Сплю с женатым
Хочу родить ребенка, а он против
Смотрите холостяк с Тимати?
Что подарить мужу лудоману?
Будете делать прививку чтобы ездить заграницу ?
Филлеры
Как поддерживать страсть в отношениях?
СССР
Муж стал выпивать
Предатели