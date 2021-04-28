AUDI SQ7: Пять причин для любви

Стремление к совершенству как правило не имеет конечной точки. Совершенство это путь, а не результат. Именно поэтому у прекрасного во многих отношениях автомобиля Audi Q7 есть старший брат, который умней, спортивнее, и периодически уводит у него девушек. Этот брат называется SQ7. У него новенький турбодизель и меньше пяти секунд разгона до сотни. Предметы нельзя любить, ими можно пользоваться. Автомобили – редкое исключение в этой ситуации, потому что из всех предметов душа есть именно у них! Сегодня я расскажу о пяти причинах влюбиться в Audi SQ7. Поехали!

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ: Задние фонари. В последние годы неофициальное соревнование на лучшие задние фонари в автопроме вышло на новый виток. Технологии позволяют воплотить самые смелые фантазии в погоне за прекрасным. И мне кажется, что у Audi это получилось. Выстроенные в ряд вертикальные лепестки, подчеркнутые горизонтальной линией, которая работает как анимированный указатель поворота. Соседи по плотному городскому потоку будут в эстетическом экстазе, гарантирую!



ПРИЧИНА ВТОРАЯ: интерфейс. Я не устану повторять, что в плане оформления работы бортовых систем немцы впереди планеты всей (кроме БМВ, но об этом как-нибудь в другой раз). Два сенсорных экрана с тактильной отдачей. Контрастные, яркие и с очень понятной структурой меню. Мой внутренний айтишник пришел в восторг!

Ложка дегтя: Глянцевая поверхность экрана и всё, что его окружает, очень быстро покрывается пылью. Запаситесь салфетками или заведите специальную тряпку. Или научитесь писать на пыли заметки и очерки.

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ: Разгон до сотни за 4,8 секунды. 422 лошадиные силы на дизельном топливе дают очень хороший пинок под филейную часть, когда хочется, чтобы тебя вжимало в сиденье. Вжимает. Проверено.

Кроме того, для юных (и не очень) спиди-гонщиков в SQ7 спроектирована электромеханическая активная система стабилизации крена, полный привод со спортивным дифференциалом и управляемая задняя подвеска. Последнее означает, что при поворотах задние колёса поворачиваются вместе с передними в одну сторону на высоких скоростях для повышения устойчивости, а на малых – в противоположную для большей маневренности.

Стабилизаторы поперечной устойчивости – вообще отдельная песня. Это активные системы, оснащенные электромоторами для подавления вибрации при движении по неровным дорогам, также подавляют крены кузова при спортивном прохождении поворотов.

Ложка дегтя: все-таки автомобиль со спортивным уклоном для внедорожника жестковат. И все эти системы компенсации кренов, вибраций и прочего, не спасают от кочек или особенно коварных лежачих полицейских. Но вы сами доплатили за такую подвеску, так что не жалуйтесь.

ПРИЧИНА ЧЕТВЕРТАЯ: выезжающие высокочастотные колонки.

В момент включения зажигания расположенные рядом с передними стойками твиттеры очень эффектно являют себя народу. В практической пользе этого решения можно усомниться, но я бы отнёс это на конструкцию твиттеров и их способности собирать пыль (о чём я уже писал выше). Дополнительные динамики размещены в стойках, а всего здесь семнадцать динамиков. Суммарная мощность аудиосистемы – 730 Вт,

Ложка дегтя: при всей этой красоте всего две частоты регулировки эквалайзера выглядит как издевательство. Больше настроек, хороших и разных!

ПРИЧИНА ПЯТАЯ: вы думали, здесь будет что-то про гитару? Нет! Не в этот раз. С гитарой и так все понятно: не влезть в багажник внедорожника – это надо очень постараться.

Речь пойдет о куда более редкой, но очень полезной функции: 3D режиме парковки. С помощью камер, расположенных по периметру, составляется изображение окружения автомобиля, позволяющее парковать машину с филигранной точностью в любых условиях. На Audi Quattro Day был даже такой аттракцион, когда всем желающим предлагали припарковать автомобиль с занавешенными черной тканью окнами, ориентируясь только по изображению бортовых камер. И знаете что? Это оказалось проще простого!

Ложка дегтя: не увлекайтесь, впрочем. Камеры камерами, а рефлексов водителя и прямой видимости они не заменят.

ИТОГИ: Седьмая серия – одна из моих любимых, в первую очередь из-за технического оснащения. Спортивный и быстрый, автомобиль SQ7 действительно достоин того, чтобы в него влюбиться (весна на улице! Весна!).

Ну а последней ложкой дегтя здесь можно обозначить лишь стоимость автомобиля. В базе разговор начинается от 7 745 000 рублей. Доставшаяся же мне комплектация чуть-чуть не дотягивает до десяти миллионов. Стоит ли любовь таких затрат – решать вам. Мой же короткий роман с Audi SQ7 оставил в памяти светлые впечатления, красивые фотографии и пачку штрафов за превышение скорости.