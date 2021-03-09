Toyota Camry: вдохновение на 3,5 литра

Японский автомобиль от очень уважаемой марки – вот что такое Toyota Camry. Три с половиной атмосферных литра под капотом, огромный экран медиасистемы и удобная посадка. А вот так ли он зажигает, как поется в песне, мы узнаем совсем скоро. Поехали!



КАК ВЫГЛЯДИТ:



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В профиль Camry симпатична, но не более того. Бизнес-седан, может быть с чуть более изящными, чем у одноклассников, формами. Но стоит оказаться в лучах фар этого автомобиля, как картинка резко меняется.

Все дело в широкой решетки радиатора? В узких фарах? Ребрах на капоте? Не знаю, но картинка настолько резкая, что можно, кажется, порезаться. Машина узнаваема, агрессивна и красива.

КАК ВНУТРИ:

Строго и мягко. Сидения даже слишком удобные для автомобиля данной ценовой категории. Несмотря на то, что на приборной панели бал правят циферблаты (с небольшим экраном по центру), обновление мультимедийной системы не может не радовать. Экран бортового компьютера сенсорный, все кнопки и элементы управления большие, чтобы не нужно было отвлекаться от дороги. Сам интерфейс по интуитивности на твердой "четверке с плюсом".

Все кнопки и регуляторы выполнены очень качественно, с мягким ходом и едва заметным "щелчком”. Вообще всё, что находится в салоне Toyota Camry трогать приятно.

Не была бы Камри бизнес-седаном, если бы здесь нельзя было с комфортом разместиться сзади. Место есть и для коленок, и для ноутбука. В подлокотник для задних пассажиров встроен пульт управления мультимедийной системой и климатом. Все для людей!

КАК ЕДЕТ:

Про Camry с двигателем 3,5 литра даже написана одноименная песня. И не зря: ведь зажигает этот автомобиль на "ура". 7,7 секунд для задушенного до 249 лошадиных сил движка это очень и очень хороший результат. А так как мне выпало кататься на этой машине практически по пояс в снегу, то главным для меня была не скорость, а ассистенты устойчивости, которые работали просто прекрасно. Ушли в историю времена, когда Камри была на заднем приводе. В девятом поколении легендарного японского седана привод передний, и это слегка снижает азарт в поездке.

Двигатель 2GR-FKS, которым оснащен этот автомобиль, ставят на микроавтобус бизнес-класса Alphard, внедорожник Highlander, также в люксовый Lexus RX-350. Хорошая компания, не правда ли?

КАК ЗВУЧИТ:

Акустика JBL с 8-ю динамиками плюс сабвуфер. По звуку меня в этой машине всё устроило. Традиционная для JBL четкость середины и верха, читаемость и прозрачность. Немного заваливал картину сабвуфер, но это дело поправимое: громкость канала саба регулируется отдельно.

КАК ГИТАРА:

В багажнике Toyota Camry шестиструнный друг артиста чувствует себя просто вольготно, имея возможность лечь как вдоль, так и поперёк. А ещё осталось место для второй гитары, балалайки, гитариста и даже небольшой компактной барабанщицы, если у вас есть такие знакомые.

ВЫВОДЫ:

Топовая комплектация бизнес-седана за 2,8 миллиона рублей это очень и очень хорошее предложение. Ассистенты водителя, круговой обзор с камер при парковке, впечатляющая аудиосистема, очень качественный салон с подогревом и охлаждением сидений. Список можно продолжать почти до бесконечности, но на этом я, пожалуй, закончу. Мне не терпится снова сесть за руль.