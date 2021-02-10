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Авто
KIA Sportage: правильное позиционирование

KIA Sportage: правильное позиционирование

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Если вы не знакомы с брендом KIA, я могу вас поздравить только с выходом из комы, потому что я не знаю, где нужно было лежать, чтобы название одного из самых распространенных иностранных автобрендов в России прошло мимо. И когда вы заказываете такси, с вероятностью 85% к вам приедет KIA или Huyndai (кстати, их материнская компания), что тоже показатель, не правда ли?
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КАК ВЫГЛЯДИТ:

Фото: Родион Газманов

После четырех витков эволюции, превративших рамный внедорожник в кроссовер со смелыми визуальными решениями, выглядит автомобиль необычно, но лично для меня – привлекательно. Слегка приподнятые светодиодные фары, лаконичная решетка радиатора и минималистичный бампер в стиле хайтек. Автомобиль смотрится современно и оригинально.

Светодиодные фары управляются умной системой, распознающей встречные автомобили и отключающей отдельные сегменты, чтобы не слепить других водителей.

Визуально мне автомобиль показался узким (1,8 м), что в городских условиях несомненный плюс, с учетом тенденции к сужению улиц и расширению тротуаров (привет москвичам!).

Две выхлопные трубы намекают на мощный спортивный рывок при нажатии на педаль, но мы люди прямые и намеков не понимаем. Так что совсем скоро посмотрим что из себя представляет KIA Sportage на трассе.

Фото: Родион Газманов

КАК ВНУТРИ:

Лаконичный недорогой дизайн интерьера призван сэкономить ваши деньги и не вселять лишних надежд на роскошь. Конечно есть комплектации с кожаным салоном и дизайнерскими решениям, но автомобиль, доставшийся мне на тест, не об этом.

В четвертом поколении переработали рулевое колесо, и управлять автомобилем на трассе стало удобнее. Ручки климат-контроля отделаны хромом, что весьма симпатично.

Медиасистема и бортовой компьютер выводят свои данные на 8” безрамочный сенсорный экран, в котором, кстати, встроен Яндекс.навигатор, пришедший на замену Tom-Tom, укоренившемуся в европейских версиях автомобиля.

Приборная панель аналоговая, с экраном посередине. Теперь это называется классикой.

Фото: Родион Газманов

Для поездок автомобиль оказался жестковатым. Почему-то я ожидал от Sportage большего комфорта. Места сзади тоже не так много, как хотелось бы. Особо крупным пассажирам здесь будет тесно (хотя малогабаритному мне было в самый раз).

Напоследок, обзорность хорошая, но отодвинутое далеко назад сиденье может очень сильно перекрыть боковой обзор при выезде из гаража или со двора. Будьте бдительны.

Фото: Родион Газманов

Очень крутая штука – система распознавания усталости водителя. Эта система путем анализа действий человека за рулем определяет время, через которое водителю нужно отдохнуть, о чём ненавязчиво напоминает.

КАК ЕДЕТ:

Переднеприводной вариант с двухлитровым движком разгоняется до ста за 11,1 секунды. Для гонок не ахти. Полноприводный 2,4-литровый двигатель даёт чуть лучший результат: 9,6 секунд, но тоже не для ралли. Управляемость у машины хорошая даже на заснеженной трассе. Мне понравилась деликатная для недорогого автомобиля работа ассистентов вождения, не мешающих пустить автомобиль в занос, но ревностно следящих за тем, чтобы водитель окончательно не потерял управление.

Фото: Родион Газманов

КАК ЗВУЧИТ:

Если честно – натужно. Штатная акустика начинает хрипеть, если поднять мощность достаточно сильно, чтобы начали качать басы, так что слушайте на средней громкости и ничего не просите сверх того, что уже есть. Если немного прижать бас (-2 на шкале), то громкость можно поднять еще чуть-чуть без перегрузки.

Кстати, в медиасистеме мне очень понравилась одна штука. То, что все ранее привязанные по блютусу телефоны можно выбрать и удалить одновременно, а не по одному. Поверьте мне, покатавшемся на не одной сотне автомобилей. Это редкость.

А еще здесь крупные понятные шрифты и продуманная инфографика. Это очень важно, так как достаточно беглого взгляда на экран, чтобы понять, что к чему. Зачем отвлекаться от дороги?

Фото: Родион Газманов

КАК ГИТАРА:

Багажник в Sportage очень большой и удобный. Несмотря на то, что гитара разместилась только по диагонали, места здесь навалом, даже с учетом расположения инструмента в жестком дорожном футляре.

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ:

KIA Sportage – современный автомобиль, с дизайном и оснасткой вполне стоящими своих денег. Дизайн красивый, мощности двигателя немного не хватает. Впрочем, все это компенсируется весьма приятной начальной ценой: 1,4 млн. рублей. А если вы еще раз обратите внимание на количество автомобилей KIA в городах России, то сомнений у вас не будет. С позиционированием и ценообразованием у этих ребят полный порядок.

Фото: Родион Газманов

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10 февраля 2021, 10:33

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