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Авто
Audi Q5: предел и совершенство

Audi Q5: предел и совершенство

Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Автомобиль, который, по моему мнению, близок к совершенному кроссоверу прошел еще одну серию доработок, и стал, как утверждает производитель, еще лучше! Речь идет, конечно, о Audi Q5, высокотехнологичном компактном SUV. Что поменялось кроме косметики и оптики (и я не про “накрасился и надел очки”), мы узнаем в этом обзоре. А пока фото с моим счастливым лицом, потому что когда я фотографировал эту машину, еще светило яркое солнце.
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КАК ВЫГЛЯДИТ

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Кроме поменявшей дизайн светодиодной оптики, мы видим приподнятые воздухозаборники и решетку радиатора, ставшей более плоской. Еще раз скажу, что номерные знаки портят внешний вид автомобиля, и Audi Q5 – самый яркий тому пример.

Трапециевидная форточка позволяет с первого взгляда отличить новую Q5 от Sportback собрата (там задняя форточка имеет треугольную форму).

Задние фонари имеют несколько вариантов рисунка, который можно выбрать при заказе автомобиля. Анимированными поворотниками никого сегодня не удивишь, а вот системой иллюминации при приближении – вполне. Это система, которая при попадании автомобиля сзади в двухметровую зону, включает иллюминацию сзади на максимум, чтобы предотвратить столкновение, если водитель отвлекся.

Фото: Родион Газманов.

В целом, по традиции Audi автомобиль вызывает ощущение скрытой силы, дремлющей, чтобы пробудиться в момент нажатия на педаль газа. Прищур светодиодных фар, “ребра” на капоте и стремительный силуэт, слегка прижатый к асфальту, даже несмотря на формат SUV. Этим автомобилем можно любоваться.

Фото: Родион Газманов.

КАК ВНУТРИ:

Интерьер Q5 не поменялся: все тот же технологичный аскетизм: без лишней роскоши в виде кожаной отделки торпедо или накладок из сусального золота (бывает и такое, да). Но в то же время все предельно функционально и логично. Все управление скомпоновано интуитивно, понятно и, что очень важно, в пределах досягаемости: не нужно отвлекаться от дороги и тянуться через половину салона, чтобы включить радио.

Электронная приборная панель с двумя режимами отображения, возможно, слишком пестрит разнообразием предоставляемой информации, но это дело привычки. Зато беглый взгляд на приборы через какое-то время даст возможность быстро оценить обстановку.

Опция в виде панорамной крыши – отличная штука. Особенно если вы любите смотреть на дождь.

Фото: Родион Газманов.

Несмотря на компактность, сзади достаточно места для пассажиров среднего роста (средний – это чуть выше моих 170 см). Выемки в спинках передних кресел дают шанс не биться коленками при каждом торможении.

Несмотря на то, что Q5 у меня отложился в памяти как жесткий автомобиль, в этот раз поездка была очень комфортной. В “богатых” комплектациях здесь можно найти пневмоподвеску и регулируемые амортизаторы, что в режиме “комфорт” создает… ну, не ощущение пуховой перины, но по крайней мере ощущение, что ты наконец-то не едешь по стиральной доске каждый раз, когда на Баррикадной ты съезжаешь на брусчатку.

Передние сиденья с боковой поддержкой, впрочем, все еще жесткие. Не забудьте отрегулировать поддержку поясницы. На этих сиденьях неправильные настройки могут испортить всю поездку.

Фото: Родион Газманов.

Еще один нюанс, кстати. Теперь порожек выполнен так, что полоска с символикой S – серии расположен не плашмя, а боком к возможному зрителю. Пусть все теперь знают, что у вас тачка на спорте! (Фото будет в конце обзора).

КАК ЕДЕТ:

Для российского рынка доступны два варианта кроссовера: с бензиновым двухлитровым и трехлитровым дизельным двигателем. Оба движка задушены до 249 л.с., чтобы не вызывать лишних вопросов на таможне, и оба разгоняют кроссовер за 6,3 секунды (ну ладно, дизель за 6,2, если вам так это важно).

Про подвеску я уже рассказал, и это действительно важное улучшение для этого автомобиля. Полный набор ассистентов вождения, которые, впрочем, работают в достаточно легком режиме, не мешая уверенному в себе водителю “играть в шашки” на трассе. При разгонах и перестроениях можно услышать предупреждение о пересечении разметки или близости впередиидущего автомобиля, но ситуации, когда включалось экстренное торможение, у меня не возникало. Кстати, я знаю о случаях, когда преждевременное срабатывание системы экстренного торможения как раз спровоцировало аварию.

Фото: Родион Газманов.

КАК ЗВУЧИТ:

Как я уже говорил, мне досталась богатая комплектация, и в салоне Q5 сегодня звучит акустика от Bang&Olufsen: премиальнее некуда. 755 Вт, 19 динамиков, включая сабвуфер, и всего две полосы эквалайзера, плюс отдельный ползунок на саб. Регулировать тут, впрочем, особенно ничего и не нужно. Срезать на одно деление верха, если вы планируете слушать громко, и больше ничего не трогайте. Через провод, кстати, звук лучше. Блютус – зло.

Фото: Родион Газманов.

КАК ГИТАРА:

550 литров – вот какой объем багажника у Q5. Проблем с размещение гитары не возникло, да и место осталось. Кстати, боковые ниши позволяют разместить инструмент строго по горизонтали, освобождая для сумок место ближе к сиденьям.

Фото: Родион Газманов.

ВЫВОДЫ:

Несмотря на то, что большого количества изменений я не увидел, Audi Q5 остается одним из любимых кроссоверов. Он компактен (а это в городских условиях несомненный плюс), технологичен (мой фетиш), удобен и очень красив. Цена на кроссовер начинается с 4,45 млн. рублей. Цена немаленькая, особенно за базовую комплектацию, но для меня безусловным знаком стало то, что я искал любой предлог, чтобы сесть сегодня за руль этого автомобиля. И для меня это очень серьезный показатель.Фото: Родион Газманов.

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Фото: Родион Газманов.
6 октября 2021, 16:58

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