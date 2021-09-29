Lexus LX570: разделяя и властвуя

Зима, крестьянин торжествуя… Впрочем, я отвлекся. Сегодня я хочу вас познакомить со внедорожным флагманом, большим мощным, но добрым и внимательным Lexus LX 570. Самый крупный автомобиль в семействе Lexus конечно же продолжает традицию комфорта и высокого качества, но в то же время дает возможность пофорсить на дороге, так как на моторах экономить здесь не принято. И сейчас, когда умные люди уже отметили в календаре дату, чтобы поставить свои летние кабриолеты на долгосрочную парковку, а на менее задорных автомобилях просто поменять резину, я листаю фотографии из поездок с Lexus LX и понимаю, что летом в этом автомобиле тоже есть свой кайф.



КАК ВЫГЛЯДИТ:

Большой и уверенный, мощный и современный. Хотя дизайн Lexus LX базируется на Land Cruiser 200, форма до сих пор актуальная. Фраза "проверенный временем" как нельзя подходит этому автомобилю. Преемственность формы только подчеркивается современной светодиодной оптикой и слегка увеличенной решеткой радиатора веретенообразной формы. Расположение противотуманных фар "уголком" рифмуется с формой решетки и еще раз подчеркивает линии силуэта автомобиля. "Красивое" (с).

КАК ВНУТРИ:

Это не автомобиль, а дом на колесах! Высокие потолки (вот здесь должна была быть шутка про лепнину), роскошный салон с ручной отстрочкой и запахом кожи. Путешествовать большой компанией на дальние дистанции – одно удовольствие. Широкий спектр мультимедийных фишек позволит скрасить дальние поездки, отвлекая детей на мультфильмы, а взрослых – на кино (для взрослых). Задняя часть салона оборудована розеткой на 220 вольт, но для подключения приставки Playstation 5 мощности не хватило.

Климат контроль четырехзонный, что позволяет каждому пассажиру настроить идеальную температуру для своей поездки. И (вот это важно), как и во всех автомобилях Lexus, кондиционер работает очень аккуратно и не направляет ледяной поток воздуха прямо на пассажира. Воздушные потоки в салоне рассчитаны так, чтобы бережно и осторожно добиться максимально комфортной температуры.

Я всегда ругал Lexus за консерватизм, и интерфейс бортового компьютера слегка отстает от конкурентов по красоте и функциональности. Но размеры экранов стали расти, и это уже кое-что. Новый дисплей может похвастаться диагональю в 12,3 дюйма. Сенсорного управления нет, но джойстика с обратной тактильной связью вполне хватает, а тянуться до экрана довольно далеко и небезопасно, так как следить нужно в первую очередь за дорогой.

Обзорность шикарная, так как автомобиль высокий. Стойки не перекрывают вид, а для того, чтобы парковать этот здоровенный агрегат, автомобиль снабжен камерами с обзором 360 градусов. Наконец, прозрачная крыша создает очень светлую и воздушную атмосферу в салоне. Во времена осеннего авитаминоза и депрессии такая крыша – предмет первой необходимости.

КАК ЕДЕТ:

Рамный внедорожник с пятилитровым атмосферником это автомобиль, поездка на котором точно запомнится. Звучит, едет и потребляет этот автомобиль на "ура" (да, двадцать литров на сто километров это не сказка, а суровая реальность, ребята). Но за удовольствие нужно платить. А удовольствий в поездке тут хватает.

Салон при всей своей роскоши все же солиден и (язык не поворачивается сказать "аскетичен") строг. С учетом всего спектра внедорожных приспособлений автомобиля, это очень правильное решение. Различные режимы работы подвески, раздаточной коробки, сцепления и передачи вытащат автомобиль из тех дебрей, куда даже трактор не сунется. А если и сунется, то непременно застрянет, и вытаскивать его приедут на Lexus LX 570.

Разгон этого мамонта происходит за 7,7 секунд. Это очень хорошо для внедорожника, подвеска и тормозная система которого предназначена все-таки для бездорожья, а не для кольцевых гонок.

Комплектация 450d, с дизельным двигателем, разгоняет автомобиль за 8,6 секунд, что тоже, в принципе, неплохо.

Уже неоднократно воспетая мной подвеска позволяет полностью игнорировать лежачие полицейские, лежачие шпалы и даже лежачие посреди дороги небольшие противотанковые ежи (я не проверял, но мне так показалось).

КАК ЗВУЧИТ:

Система Mark Levinson на высоте. Верха звучат кристально чисто, низы можно немного прибавить. 19 динамиков, мощный усилитель и возможность регулировать частоты в трех диапазонах: верх, низ, середина. Не так много, но на фоне упрощений у других производителей – чистая победа.

На мой взгляд, здесь многовато середины. Приберите на одно деление – и сможете включать любимые треки громко, без риска крови из ушей.

КАК ГИТАРА:

Вы серьезно? В этом автомобиле сзади можно перевозить струнный квартет вместе со стульями и контрабасом. Гитара в багажнике смотрелась грустно и одиноко, поэтому эту фотографию я решил не выкладывать. Смотрите место для струнного квартета.

ВЫВОДЫ:

Мне нравится этот автомобиль. Он придает статус, он прекрасен для пробок (как минимум потому что никто в здравом уме подрезать этого носорога не будет), он замечательно справляется с бездорожьем, и для своего класса он не так дорого стоит. Начальная цена в 7,9 миллиона для внедорожника премиум класса это довольно внятно.

Мне очень хочется увидеть эволюцию медиасистемы, и скоро, кстати, состоится мое знакомство с Land Cruiser 300, в котором традиции Toyota-Lexus встречаются с самыми новыми компьютерными "фишками". Уверен, что новое поколение их премиум сегмента тоже будет на высоте.