Пугачева хоронит друзей Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
партнеры
Среда
29 сентября
Лента новостей
12:34
Новый антирекорд: в России за сутки от ковида скончались 857 человек
12:33
"Нервная анорексия": врач объяснил болезненную худобу Гагариной стрессом после развода
12:27
Бондарчук о полугодовалом сыне от Андреевой: Глаза очень умные
12:18
27-лет разницы с женой: артиста-пенсионера Кузьмина поздравляют со свадьбой
11:57
Цепкало назвал Лукашенко главным террористом центральной Европы
11:53
"Может перерасти в злокачественную опухоль": врач предупредил истощенного Преснякова о страшном исходе
11:43
Грохнувшуюся Мельникову из "Папиных дочек" реанимировали после травмы
11:35
В Москве поймали контрабандистов с 2,5 тонны рыбы
11:08
Маленькая дочь звезд сериалов осталась на попечение родственников после скандала
11:04
Lexus LX570: разделяя и властвуя
10:58
"Иронично": обжимающийся со знойными красавцами Цискаридзе поведал о трагичном браке
10:56
Возбудили дело: в ЖК Красногорска сорвался лифт с пассажиркой
10:45
Латушко анонсировал новые санкции против Лукашенко
10:40
В Забайкалье поймали измывавшегося над 9-летней девочкой педофила
10:35
"Ошибки в этом возрасте естественные": внук довел до слез покинувшую Родину Малышеву
10:20
"Надеялся, что все обойдется": экс-супруг нелепо оправдался за суд с Гагариной
09:53
"Моя фамилия вычеркнута из всех списков": конкурент Киркорова рассказал о мести Пугачевой
09:26
Возбужденная Канделаки впилась губами в обнажившую шею Собчак: Соскучилась
08:52
Экс-вице-мэр Белов заявил о патовой ситуации властей Украины
08:50
Медведева вышла на связь после смертельно опасного падения из-за Милохина
08:43
Проскурякова не сдержала эмоций при виде Николаева с другой женщиной: Плачу
08:34
"Как мне надоело": дочь резко высказалась о состоянии госпитализированной Гузеевой
06:24
Из судимого мэра в президенты Турции: политическая карьера Эрдогана
04:32
К чему снится ремонт
02:31
"Валя, если бы я знал": известный режиссер взвыл из-за поведения Гафта
00:09
День памяти святой Евфимии Всехвальной: что нельзя делать 29 сентября
21:45
"Болит": Михалков сообщил о своем состоянии после операций
21:41
В офисе Зеленского высказались о проведении саммита в нормандском формате: Россия на это не пойдет
21:31
В тюменском аквапарке умерла женщина
21:11
"Кошка на выгуле": раскорячившуюся Волочкову просят угомониться
21:03
Под Вологдой мужчина застрелил сожительницу
20:49
Лукашенко хочет вынести вопрос смертной казни на референдум: Думаю, что большинство за ее сохранение
19:58
Старая песня: Украина жестко отреагировала на приглашения иностранцев в российский Крым
19:53
В Казани вооруженный мужчина пытался проникнуть в детский сад
19:43
"Маленький срок": покрытая синяками Бородина огорошила новостью
19:18
Джигурда вызвался дать в челюсть Пригожину за Шнурова: Один удар все решит
19:12
"Не могут простить": ведущие "Давай поженимся!" отвернулись от тяжелобольной Гузеевой
18:56
"Ведет себя как конченная": Солнцев вскрыл правду о Бузовой
18:11
В Раде заявили о непрофессионализме команды Зеленского из-за конфликта с Венгрией
18:04
Бритни Спирс с женихом шокировали новостью о прибавлении
17:54
Дочь Кончаловского показала пробитый нос: Хлынула кровь
17:45
В Люберцах у россиянина нашли полкило наркотика
17:29
"Фляга течь дала": Солнцев показал памятник предавшей его пенсионерке-жене
17:26
Надевшая обручальное кольцо Порошина получает поздравления
17:06
В Подмосковье банда воров обокрала дома на 4 миллиона
16:51
Избранница известного режиссера Сарика Андреасяна о свадьбе: Мне страшно
16:45
"Тупо открестились от пациента": врачи погнали Задорожную в шею из-за угрозы инфицирования
16:41
Предупреждение Дамаску: чем закончится встреча Путина и Эрдогана
16:40
"Нюансов масса": юрист оценил шансы Королевой вернуть внебрачную дочь
16:08
Разрыдавшаяся Бузова призналась в своей слабости
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"У нее были свои люди": Соседов сдал Пугачеву с потрохами
Последний из могикан: Александр Ширвиндт ушел в 87 лет
"Обман Армен переживал тяжело": Цымбалюк-Романовская раскрыла причины конфликта с Ксенофонтовой
Изувеченная Макеева взвыла от безысходности: Все болит!
Угождала мужикам: Вскрылись сенсационные данные о Фриске
Подробности эксклюзивной свадьбы бывшего любовника Ирины Цывиной
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Авто
Lexus LX570: разделяя и властвуя

Lexus LX570: разделяя и властвуя

Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Зима, крестьянин торжествуя… Впрочем, я отвлекся. Сегодня я хочу вас познакомить со внедорожным флагманом, большим мощным, но добрым и внимательным Lexus LX 570. Самый крупный автомобиль в семействе Lexus конечно же продолжает традицию комфорта и высокого качества, но в то же время дает возможность пофорсить на дороге, так как на моторах экономить здесь не принято. И сейчас, когда умные люди уже отметили в календаре дату, чтобы поставить свои летние кабриолеты на долгосрочную парковку, а на менее задорных автомобилях просто поменять резину, я листаю фотографии из поездок с Lexus LX и понимаю, что летом в этом автомобиле тоже есть свой кайф.
прочитано 212 раз

КАК ВЫГЛЯДИТ:

Большой и уверенный, мощный и современный. Хотя дизайн Lexus LX базируется на Land Cruiser 200, форма до сих пор актуальная. Фраза "проверенный временем" как нельзя подходит этому автомобилю. Преемственность формы только подчеркивается современной светодиодной оптикой и слегка увеличенной решеткой радиатора веретенообразной формы. Расположение противотуманных фар "уголком" рифмуется с формой решетки и еще раз подчеркивает линии силуэта автомобиля. "Красивое" (с).

Фото: Родион Газманов

КАК ВНУТРИ:

Это не автомобиль, а дом на колесах! Высокие потолки (вот здесь должна была быть шутка про лепнину), роскошный салон с ручной отстрочкой и запахом кожи. Путешествовать большой компанией на дальние дистанции – одно удовольствие. Широкий спектр мультимедийных фишек позволит скрасить дальние поездки, отвлекая детей на мультфильмы, а взрослых – на кино (для взрослых). Задняя часть салона оборудована розеткой на 220 вольт, но для подключения приставки Playstation 5 мощности не хватило.

Фото: Родион Газманов

Климат контроль четырехзонный, что позволяет каждому пассажиру настроить идеальную температуру для своей поездки. И (вот это важно), как и во всех автомобилях Lexus, кондиционер работает очень аккуратно и не направляет ледяной поток воздуха прямо на пассажира. Воздушные потоки в салоне рассчитаны так, чтобы бережно и осторожно добиться максимально комфортной температуры.

Я всегда ругал Lexus за консерватизм, и интерфейс бортового компьютера слегка отстает от конкурентов по красоте и функциональности. Но размеры экранов стали расти, и это уже кое-что. Новый дисплей может похвастаться диагональю в 12,3 дюйма. Сенсорного управления нет, но джойстика с обратной тактильной связью вполне хватает, а тянуться до экрана довольно далеко и небезопасно, так как следить нужно в первую очередь за дорогой.

Фото: Родион Газманов

Обзорность шикарная, так как автомобиль высокий. Стойки не перекрывают вид, а для того, чтобы парковать этот здоровенный агрегат, автомобиль снабжен камерами с обзором 360 градусов. Наконец, прозрачная крыша создает очень светлую и воздушную атмосферу в салоне. Во времена осеннего авитаминоза и депрессии такая крыша – предмет первой необходимости.

Фото: Родион Газманов

КАК ЕДЕТ:

Рамный внедорожник с пятилитровым атмосферником это автомобиль, поездка на котором точно запомнится. Звучит, едет и потребляет этот автомобиль на "ура" (да, двадцать литров на сто километров это не сказка, а суровая реальность, ребята). Но за удовольствие нужно платить. А удовольствий в поездке тут хватает.
Салон при всей своей роскоши все же солиден и (язык не поворачивается сказать "аскетичен") строг. С учетом всего спектра внедорожных приспособлений автомобиля, это очень правильное решение. Различные режимы работы подвески, раздаточной коробки, сцепления и передачи вытащат автомобиль из тех дебрей, куда даже трактор не сунется. А если и сунется, то непременно застрянет, и вытаскивать его приедут на Lexus LX 570.

Разгон этого мамонта происходит за 7,7 секунд. Это очень хорошо для внедорожника, подвеска и тормозная система которого предназначена все-таки для бездорожья, а не для кольцевых гонок.

Комплектация 450d, с дизельным двигателем, разгоняет автомобиль за 8,6 секунд, что тоже, в принципе, неплохо.

Уже неоднократно воспетая мной подвеска позволяет полностью игнорировать лежачие полицейские, лежачие шпалы и даже лежачие посреди дороги небольшие противотанковые ежи (я не проверял, но мне так показалось).

Фото: Родион Газманов

КАК ЗВУЧИТ:

Система Mark Levinson на высоте. Верха звучат кристально чисто, низы можно немного прибавить. 19 динамиков, мощный усилитель и возможность регулировать частоты в трех диапазонах: верх, низ, середина. Не так много, но на фоне упрощений у других производителей – чистая победа.

На мой взгляд, здесь многовато середины. Приберите на одно деление – и сможете включать любимые треки громко, без риска крови из ушей.

Фото: Родион Газманов

КАК ГИТАРА:

Вы серьезно? В этом автомобиле сзади можно перевозить струнный квартет вместе со стульями и контрабасом. Гитара в багажнике смотрелась грустно и одиноко, поэтому эту фотографию я решил не выкладывать. Смотрите место для струнного квартета.

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ:

Мне нравится этот автомобиль. Он придает статус, он прекрасен для пробок (как минимум потому что никто в здравом уме подрезать этого носорога не будет), он замечательно справляется с бездорожьем, и для своего класса он не так дорого стоит. Начальная цена в 7,9 миллиона для внедорожника премиум класса это довольно внятно.

Мне очень хочется увидеть эволюцию медиасистемы, и скоро, кстати, состоится мое знакомство с Land Cruiser 300, в котором традиции Toyota-Lexus встречаются с самыми новыми компьютерными "фишками". Уверен, что новое поколение их премиум сегмента тоже будет на высоте.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Родион Газманов
29 сентября 2021, 11:04

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Иронично": обжимающийся со знойными красавцами Цискаридзе поведал о трагичном браке

Артист балета разоткровенничался о личном
Шоу-бизнес

"Моя фамилия вычеркнута из всех списков": конкурент Киркорова рассказал о мести Пугачевой

Певца перестали приглашать в громкие проекты
Шоу-бизнес

Возбужденная Канделаки впилась губами в обнажившую шею Собчак: Соскучилась

Девушки не сдержали эмоций
Шоу-бизнес

"Ошибки в этом возрасте естественные": внук довел до слез покинувшую Родину Малышеву

Как живут наследники теледоктора

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Новый антирекорд: в России за сутки от ковида скончались 857 человек
Перечислены округа Подмосковья с тяжелой коронавирусной ситуацией
В России зафиксирован новый рекорд смертности от ковида
Эпидемиолог оценил шансы на возможное ужесточения антиковидных мер в Подмосковье

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В тюменском аквапарке умерла женщина
Под Вологдой мужчина застрелил сожительницу
В Казани вооруженный мужчина пытался проникнуть в детский сад
В Люберцах у россиянина нашли полкило наркотика
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+