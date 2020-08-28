В Якутии из-за столкновения микроавтобусов погиб человек

В Якутии случилось серьезное ДТП. Уточняется, что столкнулись два микроавтобуса.
По данным "Пятого канала", трагедия унесла жизнь одного человека. Помимо этого более десятка граждан получили травмы разной степени тяжести. На месте происшествия работают эксперты. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства аварии, пишет телеканал "360".
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Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.