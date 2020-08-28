В Москве из-за аварии затруднено движение на Каширском шоссе

В Москве произошла серьезная авария. Уточняется, что столкнулись две машины.
В результате случившегося пострадал один человек. На месте ЧП работают специалисты. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет Москва 24.
В Москве произошла серьезная авария. Уточняется, что столкнулись две машины.
В результате случившегося пострадал один человек. На месте ЧП работают специалисты. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет Москва 24.
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Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.