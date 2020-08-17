В России собираются ужесточить наказание за пьяную езду

Нововведение, касающееся пьяной езды, затронет водителей, перевозящих детей. Инициативу выдвинул руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов.

В письме главе МВД России Владимиру Колокольцеву общественник отметил, что по нынешнему законодательству за пьяную езду следует наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения права управлять автомобилем на срок от полутора до двух лет. Это касается и тех, кто был в машине, в том числе с несовершеннолетними.

Если пассажир был взрослым, предлагается увеличивать штраф до 60 тысяч рублей и лишать прав на срок от двух до трех лет. Если в салоне были дети, штраф за пьяную езду может возрасти до 90 тысяч рублей с лишением прав от трех до пяти лет.

Как писали "Дни.ру", с 1 августа этого года в России ввели новый штраф для автомобилистов. Раньше 500-800 рублей приходилось платить таксистам, водителям грузовиков и автобусов, если у них не было диагностической карты, подтверждающей прохождение технического осмотра. Теперь это требование распространяется на всех автомобилистов. Более того, увеличивается размер штрафа. С водителей собирают по две тысячи рублей.

Напомним, что 8 июня в Москве произошло громкое ДТП с участием знаменитого актера Михаила Ефремова. Артист сел за руль в пьяном виде, что привело к трагедии. Он на своем автомобиле врезался в машину, водитель которой скончался. Теперь звезде грозит 12 лет лишения свободы.