В Москве из-за кошки произошло серьезное ДТП

В российской столице кошка стала причиной аварии. Уточняется, что животное выбежало на дорогу, из-за чего водитель автомобиля ДПС принял решение резко свернуть в сторону.
В результате случившегося полицейская машина наехала на бордюр. Водитель и кошка не пострадали, передает НСН. Обстоятельства инцидента выясняются.
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