В Башкирии на трассе разбилась семья

В Башкирии прозошло жуткое ДТП, жертвами которого стали несколько человек. Уточняется, что на 50-м километре автодороги "Уфа-Оренбург" 41-летний мужчина за рулем Volkswagen Polo протаранил стоящий на запрещающий сигнал светофора грузовик.
В ДТП смертельные травмы получили водитель легковушки и его супруга. Маленькая дочь россиян была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет ToDay News Ufa.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Кто вас бесит из звезд?
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Очень хочется назад в СССР
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Межрасовые отношения
Что сделает Эрнест с Собчак за провал шоу на первом?Уволит? Заберёт гонорар в три миллиона или отправит по суд?
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?
Муж считает что детей надо наказывать