В Петербурге водитель маршрутки насмерть сбил пенсионерку

В Петербурге произошла авария, которая унесла человеческую жизнь. Уточняется, что управлявший маршруткой мигрант сбил пенсионерку.
По данным "Царьграда", пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Виновнику ДТП предстоит ответить за свое деяние по закону.
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