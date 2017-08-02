В Москве мотоциклист протаранил автомобиль дипломата
Днем 2 августа в Москве на пересечении проспекта Вернадского и улицы Крупской случилась страшная авария. Мотоциклист проехал на запрещающий сигнал светофора и протаранил автомобиль дипломатической миссии.
Лихач скончался на месте происшествия. Видео аварии публикует РЕН ТВ.
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