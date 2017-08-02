Спортивное купе LEXUS RC-F: Оранжевое настроение

Газ в пол и вас моментально вдавливают в сиденье все 477 лошадей собранного вручную 5-ти литрового атмосферного двигателя V8. Так легко и стремительно разгоняются только суперкары. И LEXUS RC-F действительно супер. До 100 км/ч этот автомобиль разгоняется за 4,5 с, а максимальная скорость составляет 270 км/ч. Неудивительно, ведь литера F в названии модели появилась неспроста, она отсылает к автодрому Формулы-1 Fuji Speedway, на котором японские инженеры настраивают характеристики спортивных Лексусов.

Привод на задние колеса в LEXUS RC-F оснащен активным межколесным дифференциалом с управлением вектором тяги (TVD) и тремя предустановленными режимами работы: Standard, Slalom и Track. Дифференциал GKN каждую тысячную доли секунды перераспределяет крутящий момент между задними колесами и регулирует угловую скорость каждого из колес. Фактически электроника позволяет водителю любые вольности без опасности срыва в занос. Машина легко и непринужденно вписывается в любой поворот.

Комбинация атмосферного двигателя V8 и 8-ступенчатой автоматической трансмиссии Sport Direct Shift (SDS) с возможностью ручного переключения передач оптимально передают внушительный крутящий момент 530 Н.м. Это первый двигатель LEXUS, который работает по циклу Аткинсона при движении автомобиля с крейсерской скоростью, что значительно сокращает расход топлива. И действительно, мне удалось добиться среднего расхода топлива на трассе в пределах 10 л. на 100 км. в противовес минимум 20 л. в городском режиме.

Побывавшая на нашем тесте версия LEXUS RC-F Carbon [d1] оснащена карбоновыми деталями как снаружи: капот, крыша и заднее антикрыло, так и карбоновыми вставками внутри салона. Производитель указывает, что это позволило снизить общий вес автомобиля примерно на 10 кг, но гораздо больше карбоновые детали привлекают внимание на дороге, выделяя купе в потоке машин. Особенно в сочетании с ярко-оранжевым окрасом остального кузова. Один раз увидев LEXUS RC-F Carbon, вы уже не спутаете ни с каким другим авто. Конструкторы LEXUS опять сотворили маленький шедевр современного дизайна. Под любым ракурсом RC-F выглядит эффектно и модно.

Оказавшись в объятиях великолепных спортивных кресел и в окружении различных электронных систем и регулировок сразу чувствуешь себя практически пилотом Ф-1. На это также настраивает оригинальная приборная панель, изменяющая свой вид в зависимости от выбранного режима вождения – Eco, Normal, Sport S или Sport S+. Купе LEXUS RC-F позиционируется как 2+2, но на самом деле оно скорее 2+1. Представить кого-то сидящим на заднем сиденье за водителем практически невозможно.

Управлять LEXUS RC-F одно удовольствие. Легкий и отзывчивый руль, на удивление комфортная подвеска, отличные тормоза и огромный запас мощности двигателя создают настолько положительные эмоции, что улыбка практически не сходит с лица. Омрачает эти радостные чувства только подсознательная мысль о том, что вы можете собрать несметное количество штрафов с дорожных камер, так как ощущение скорости возникает только когда цифры спидометра переваливают за 150 км/ч.

LEXUS RC-F доказывает, что спортивным автомобилем может управлять любой, как опытный водитель, так и домохозяйка. Никаких специальных навыков не требуется, электроника всегда придет на помощь. Надо только накопить 6.500.000 рублей и ваше настроение всегда будет оранжевым.