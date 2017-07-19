Последствия страшной аварии с пятью жертвами попали на видео

Пять человек стали жертвами страшной аварии под Курском, еще пятеро пострадали. По предварительной информации Peugeot, в котором находились семь человек, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал видео с места ДТП.