Последствия страшной аварии с пятью жертвами попали на видео

Лопырева выходит замуж за Баскова "Золотая" свадьба дочери судьи Погода в Москве Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Почему жена художника Глазунова покончила с собой
У жены Аршавина сдали нервы из-за Барановской
Пугачева изменила свой вид за бешеные деньги
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
партнеры
Среда 19 июля
Лента новостей
21:59
Пропавший ребенок прошел десять километров перед смертью
21:58
К Земле несется опасный огромный астероид
21:53
Серябкина прокомментировала свой уход из группы Serebro
21:43
Пенсионер получил ожог из-за купленной в магазине минералки
21:25
В Москве мужчина устроил стрельбу в подъезде
21:16
В Турции выкопали "древнейший смайлик" (фото)
20:55
У младенца вырос нос размером с кокос
20:36
Госдума и Кнессет осудили героизацию фашизма
20:35
Савченко объявила о создании собственной партии
20:23
Саудиты несколько часов допрашивали девушку из-за короткой юбки
19:42
В США демократы натравили ФБР на дочь Трампа
19:14
Россиянам пообещали снижение цен на овощи
19:05
Глюк’oZу втянули в скандал Лободы и Бузовой
18:52
Соратник Порошенко рассказал об изобретении Wi-Fi украинцами
18:52
Законопроект об ответственности соцсетей доработают
18:50
Вайкуле побаловалась с Пугачевой
18:41
Меркель показала чувства к Кейт Миддлтон
18:31
В Сочи на вертолете эвакуировали пятерых туристов
18:27
Алексей Гуськов о разводе и пошлой связи с актрисой
18:14
Зачем коммерческим компаниям инвестиции в науку
18:13
Польше пригрозили санкциями
17:54
Госдума приняла закон о мессенджерах во втором чтении
17:42
"Реальный пацан" стал отцом
17:35
Житель Петербурга умер на необитаемом острове
17:26
Раскрыт секрет появления заворота кишок
17:24
Самые сексуальные актеры с нестандартной внешностью
17:19
Молодые учителя собрались на "Балтийском Артеке"
17:05
Египет отказался признать терактом крушение российского А321
16:54
Сбившая "пьяного" мальчика разулыбалась в суде
16:52
Заподозренная в беременности Шубская показала живот
16:47
Изувеченный Илья Лагутенко отказался от выступлений
16:41
Известный украинский актер призвал мириться с Россией
16:35
Эстонские полицейские неспешно искали велосипед 14 лет
16:34
Сонный принц Джордж очаровал Сеть
16:23
Торговые "сделки века"
16:20
Александр Носик расстался с женой и любовницей
16:12
Знаменитому кавээнщику угрожают из-за шутки на ТНТ
16:09
Жена миллиардера Лебедева показала семейную идиллию
16:05
Страшная жизнь на "Доме-2"
15:54
Мособлгаз упростил жизнь клиентам
15:51
Самые громкие романы Веры Сотниковой
15:37
Неожиданная версия побега мужа Анны Семенович
15:31
Бомжи четыре года жили на украденные 12 млн рублей
15:28
Госдума и Кнессет напомнят Европе о Второй мировой
15:12
Госдума приняла закон о курортном сборе
15:01
Порошенко прикинулся шлангом после неудобного вопроса в Грузии
15:00
Врач рассказал об опасности спиннеров для глаз
15:00
Абхазские убийцы российских туристов показали лица
14:36
Трехлетняя девочка пять дней гостила у мертвой бабушки
14:31
Горшок: Если доживу до 40 лет – я не настоящий панк
14:31
Госдума приняла во втором чтении законопроект о фонде дольщиков
14:30
Рак Задорнова сравнили с насморком
14:28
В России назвали самые качественные смартфоны
14:23
Елизавета II приютила сироту
14:06
Кто дает деньги на "Дом-2"
13:57
В автобусе нашли двойника Медведева
13:56
Госдума внесет поправки в законы после банкротства "Кингкоула"
13:51
Туристы пожаловались на высокие цены в Крыму
13:45
Александр Носик разводится с женой после романа с певицей
13:40
Суд освободил инвалида Мамаева из СИЗО
13:31
Дочь о болезни Маргариты Тереховой
13:25
Почему Савченко наплевала на внешний вид
13:17
Пьяный подросток устроил погоню со стрельбой
13:16
В Москве трехлетнюю девочку затянуло в эскалатор метро
12:58
После эфира на Николаева стали смотреть по-другому
12:47
Совет судей назвал спонсора и стоимость "золотой" свадьбы
12:47
Гены не отвечают за человеческое долголетие
12:36
В метро Москвы хотят раздавать дождевики
12:20
Госдума упростила получение гражданства для украинцев
12:20
Трамп уговорил американского миллиардера переехать в Россию
12:14
Учительница подарила парню секс к его 16-летию и села в тюрьму
12:12
Малахов дал рецепт от погодных аномалий
12:09
Названа самая популярная песня в мире
12:07
Оксана Федорова освободила мужа
12:00
На юге Москвы поезд насмерть сбил человека
11:39
Неизвестные избили и ограбили российского актера
11:33
Новый закон кардинально изменит жизнь дачников
11:32
На открытой новой Земле год длится 4,5 часа
11:27
Дочь Панина странно отреагировала на ласковые слова
11:24
Сердюкова не пустили пожать руку Путину
11:22
Парикмахер постриг клиента с помощью топора (видео)
11:08
В Московском зоопарке поселится трубкозуб
10:56
У Андрейченко появился молодой ухажер
10:54
iPhone научили спасать жизнь
10:50
Сколько зарабатывает оплативший "золотую" свадьбу экс-супруг судьи
10:46
Кончаловский унизил премию "Оскар"
10:40
Татьяна Буланова рассказала о новой любви
10:37
В Таиланде россиянка погибла при падении с крыши отеля
10:31
Ограничение калорий позволит жить более века
10:22
Сын Яковлевой тайно женился на Мельниковой
10:13
Провоз багажа в самолетах хотят сделать платным
10:00
Как распознать страсть в глазах незнакомца
09:55
Названы связанные с набором веса смертельные риски
09:48
В центре Москвы грабители придушили фармацевта и обчистили аптеку
09:43
Россияне задолжали более триллиона рублей за ЖКХ
09:32
Что стало с Ириной Понаровской
09:29
Вычислено критично важное время после получения травмы
09:02
Ради чего Украина мучает своих граждан
08:57
Красотка бросила спорт и поправилась на 11 кг
08:27
Неожиданная опасность холодного лета
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лопырева выходит замуж за Баскова
Шепелев после скандала: Как тяжело с этим жить
Больной раком Михаил Задорнов дал откровенное интервью
Собчак разнесла звезд за ложь о "золотой" свадьбе
Пригожин раскрыл подробности брака Баскова и Лопыревой
Дочь судьи спряталась после "золотой" свадьбы
Авто

Последствия страшной аварии с пятью жертвами попали на видео

прочитано 369 раз

Пять человек стали жертвами страшной аварии под Курском, еще пятеро пострадали. По предварительной информации Peugeot, в котором находились семь человек, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал видео с места ДТП.

19 июля 2017, 21:47

комментарии

Политика

Порошенко прикинулся шлангом после неудобного вопроса в Грузии
Трамп уговорил американского миллиардера переехать в Россию
Запад боится дружбы Путина и болтливого Эрдогана
Трамп в ужасе от "тайного ужина с Путиным"

Шоу-бизнес

Серябкина прокомментировала свой уход из группы Serebro
Зачем Николаю Баскову нелепый пиар со свадьбой
Наталья Подольская красиво ответила Аните Цой
Глюк’oZу втянули в скандал Лободы и Бузовой

Проишествия

Эстонские полицейские неспешно искали велосипед 14 лет
Пьяный подросток устроил погоню со стрельбой
В Москве трехлетнюю девочку затянуло в эскалатор метро
Полковника штаба НАТО подозревают в педофилии

Lifestyle

Самые громкие романы Веры Сотниковой
Названа самая популярная песня в мире
Кончаловский унизил премию "Оскар"
Самые шокирующие сцены секса в "Игре престолов"
Шоу-бизнес

Рак Задорнова сравнили с насморком

Тяжелую болезнь сатирика вызвался лечить профессор Андрей Захаревич
Шоу-бизнес

Дочь о болезни Маргариты Тереховой

Актриса не собирается скрывать недуг матери
Шоу-бизнес

Александр Носик расстался с женой и любовницей

Артист наслаждается холостяцкой жизнью

Общество

Знаменитому кавээнщику угрожают из-за шутки на ТНТ

По мнению казахов, он оскорбил их родной язык

Гороскоп

Полина Гагарина с детьми переезжает
Подробности бракосочетания Тимати и Решетовой
Астрологический прогноз с 17 по 23 июля 2017 года
Как привлечь деньги

Фоторепортажи

Самые сексуальные актеры с нестандартной внешностью
Красотка бросила спорт и поправилась на 11 кг
Звезды спустились в метро ради "Игры престолов"
Ольга Бузова устроила жаркие танцы с голым животом

Спорт

Роналду станет отцом в третий раз за год
WADA переманивает Исинбаеву на свою сторону
Шарапова показала роскошную фигуру в купальнике
Широков раскрыл секрет любви к футболистам

Регионы

За дело "пьяного" мальчика возьмется Минобороны
Абхазские убийцы российских туристов показали лица
Трехлетняя девочка пять дней гостила у мертвой бабушки
Совет судей назвал спонсора и стоимость "золотой" свадьбы
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru