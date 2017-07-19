В Москве беременная девушка погибла в страшной аварии

На Ленинградском шоссе в Москве произошла страшная авария. Водитель автомобиля KIA Rio не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение, передает Life.ru. Удар оказался такой силы, что 22-летняя пассажирка, находившаяся на 30-й неделе беременности, получила серьезные повреждения. В больнице девушке сделали кесарево сечение, однако спасти ребенка не удалось. Врачи провели повторную операцию самой пострадавшей, однако спустя несколько часов она скончалась в реанимации.