Устроивший дерзкие гонки по Москве оказался актером "Ералаша"

Начинающий 20-летний актер Григорий Зироян поделился в Сети видеозаписью, демонстрирующей, как он гоняет по Третьему транспортному кольцу в Москве. Молодой человек на BMW X5 M на скорости 180 километров в час многократно нарушает ПДД, создавая аварийные ситуации.

В своем портфолио Григорий хвалится, что "засветился" в "Ералаше" и передаче "Comedy Баттл". Горд он и своим премиальным кроссовером, стоимость которого начинается от семи миллионов рублей.

Видеозапись, демонстрирующую его покатушки за рулем BMW, мажор опубликовал в соцсети, однако позже удалил свою страницу. "Попробуй, догони", – цитирует стритрейсера "Газета.ru". Он признался, что разгонялся до 140–160 и местами – до 180 километров в час при скорости потока 100 километров в час.

Наказания Зироян, судя по всему, не боится. "Штрафы пока не пришли, а так, где-то 40 штрафов уже есть, в общем. Опасно, не отрицаю, но шашкую осторожно", - говорит он.

На записи видно, как автомобиль вечером движется по ТТК с явным превышением скорости. Водитель резко перестраивается из ряда в ряд, нарушая разметку и подрезая других участников движения.

На выходку мажора в столичной ГИБДД пока не отреагировали. Поведение Григория Зирояна за рулем можно охарактеризовать как опасное вождение, штраф за которое предполагает сумму в размере пяти тысяч рублей.

Выяснилось, что молодой водитель – творческий человек. Он пишет тексты для музыкальных произведений в стиле рэп и сам их исполняет, а также пробует себя в актерской игре и танцах. Зироян мечтал поступить в МХАТ, однако удалось ли ему это, неизвестно.