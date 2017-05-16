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В Москве автоледи на Mercedes разбила забор (видео)

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В столице черный Mercedes, за рулем которого находилась девушка, снес ограду жилого дома и заехал на газон. После ДТП вместе с водителем из машины вышла еще одна девушка. Они оценили нанесенный ущерб, попытались привести придомовую территорию в порядок, однако, не сумев вернуть забор на место, сели в автомобиль и скрылись, передает телеканал "360".

Примечательно, что у Mercedes ставропольские номера. Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители. Нарушительницу уже задержали.

16 мая 2017, 12:16

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