В Москве автоледи на Mercedes разбила забор (видео)

В столице черный Mercedes, за рулем которого находилась девушка, снес ограду жилого дома и заехал на газон. После ДТП вместе с водителем из машины вышла еще одна девушка. Они оценили нанесенный ущерб, попытались привести придомовую территорию в порядок, однако, не сумев вернуть забор на место, сели в автомобиль и скрылись, передает телеканал "360".

Примечательно, что у Mercedes ставропольские номера. Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители. Нарушительницу уже задержали.

