Дождь парализовал московские дороги

В Москве на дорогах зафиксированы восьмибалльные пробки. Движение в городе затруднено из-за дождя. Кроме того, как сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы, на дорогах зафиксировано несколько аварий, пишет "Комсомольская правда".

Самая большая загруженность наблюдается на МКАД и Садовом кольце. Также движение сильно затруднено на Дмитровском, Можайском и Каширском шоссе, практически стоит Волгоградский проспект.