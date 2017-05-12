Закошанский раскрыл подробности жуткой аварии
"Я поворачивал на разрешающий сигнал светофора, почувствовал удар, дальше – полет. Машина двигалась явно очень быстро, тормозной путь – очень большой. Пусть гаишники устанавливают виновника аварии. Единственное, очень жалко мотоцикл", – приводит слова телеведущего Life.ru.
Закошанский добавил, что его мотоцикл был совсем новый, только на днях прошел первый техосмотр. Также шоумен порекомендовал мотоциклистам не пренебрегать экипировкой. "Если бы я сегодня оказался без шлема, то последствия аварии были бы куда печальнее. А так врачи замазали зеленкой руку и бедро", – сказал он.
Напомним, ранее новость об аварии с участием телеведущего появилась в паблике соцсети "ВКонтакте". Позже информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе НТВ. "Действительно, сегодня Леонид попал в аварию в Москве. Мы с ним на связи. Сейчас с ним все в порядке, чувствует Леонид себя нормально. Насколько нам известно, в данном ДТП он не был виновен", – заявили представители телеканала.
Отметим, Закошанский – активный пользователь соцсетей. Благодаря этому известно о его пристрастии к мотоциклам. В своих аккаунтах ведущий часто публикует фотографии на "железном коне".
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