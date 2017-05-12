Телеведущий Закошанский разбился на мотоцикле в Москве
Российский журналист врезался в BMW, передает паблик Mash! в социальной сети "ВКонтакте". Подробности происшествия, а также информация о состоянии знаменитого телеведущего уточняются.
Эта печальная новость появилась в Сети в 14:10 и менее чем за полчаса успела набрать более 400 просмотров. Позже информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе телеканала НТВ. "Действительно, сегодня Леонид попал в аварию в Москве. Мы с ним на связи. Сейчас с ним все в порядке, чувствует Леонид себя нормально. Насколько нам известно, в данном ДТП он не был виновен" – приводит слова представителей телеканала ТАСС.
Отметим, Закошанский – активный пользователь соцсетей. Благодаря этому известно о его пристрастии к мотоциклам. В своих аккаунтах ведущий часто публикует фотографии на "железном коне".
Леонид Закошанский известен как ведущий нескольких популярных проектов на телеканалах НТВ и МУЗ-ТВ. В разное время он вел программы "Ты не поверишь!", "Давайте мириться!", а с августа 2011 года и до закрытия в апреле 2017-го был ведущим ток-шоу "Говорим и показываем".
Добрый день, друзья! Милан продолжает радовать самой комфортной погодой ☀️����Несмотря на загруженный график даже вне своей страны, я стараюсь находить время для своего любимого увлечения - езды на байке �� �������� #PrideMC #Milan #Italiy #bikers #Закошанский #ЛеонидЗакошанский #HarleyDavidson #weekend #workhard
Отметим, популярный телеведущий родился 31 июля 1984 года в Туле. Его родители – профессиональные юристы. Они надеялись, что сын пойдет по их стопам. В детстве Закошанский занимался восточными единоборствами и к 15 годам был уже признанным борцом.
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