Телеведущий Закошанский разбился на мотоцикле в Москве

Известный российский телеведущий Леонид Закошанский попал в ДТП в центре Москвы. Он был на мотоцикле.

Российский журналист врезался в BMW, передает паблик Mash! в социальной сети "ВКонтакте". Подробности происшествия, а также информация о состоянии знаменитого телеведущего уточняются.

Эта печальная новость появилась в Сети в 14:10 и менее чем за полчаса успела набрать более 400 просмотров. Позже информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе телеканала НТВ. "Действительно, сегодня Леонид попал в аварию в Москве. Мы с ним на связи. Сейчас с ним все в порядке, чувствует Леонид себя нормально. Насколько нам известно, в данном ДТП он не был виновен" – приводит слова представителей телеканала ТАСС.

Отметим, Закошанский – активный пользователь соцсетей. Благодаря этому известно о его пристрастии к мотоциклам. В своих аккаунтах ведущий часто публикует фотографии на "железном коне".

Звоните ������ Публикация от Леонид Закошанский (@leonidzakoshanskiy) Май 3 2017 в 3:05 PDT

��Настоящему индейцу, завсегда везде ништяк! ���� Публикация от Леонид Закошанский (@leonidzakoshanskiy) Янв 18 2017 в 2:21 PST

Леонид Закошанский известен как ведущий нескольких популярных проектов на телеканалах НТВ и МУЗ-ТВ. В разное время он вел программы "Ты не поверишь!", "Давайте мириться!", а с августа 2011 года и до закрытия в апреле 2017-го был ведущим ток-шоу "Говорим и показываем".

Трудовые будни! Публикация от Леонид Закошанский (@leonidzakoshanskiy) Сен 29 2016 в 8:33 PDT

Отметим, популярный телеведущий родился 31 июля 1984 года в Туле. Его родители – профессиональные юристы. Они надеялись, что сын пойдет по их стопам. В детстве Закошанский занимался восточными единоборствами и к 15 годам был уже признанным борцом.