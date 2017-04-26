Заблокировавший детскую скорую автохам остался безнаказанным

Водитель внедорожника, отказавшийся пропустить автомобиль детской скорой помощи, не понесет наказания. Столичная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники ведомства допросили 35-летнего водителя и отпустили без избрания меры пресечения, передает Life.ru. Прокуроры не нашли в действиях подозреваемого состава преступления по вменяемым ему статьям.

Ранее полицейские отпустили Евгения из отделения под подписку о невыезде. Перед этим он извинился и заявил, что раскаивается в содеянном. Добавим, что уголовное дело было возбуждено по личному указу главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Напомним, что конфликт разгорелся 20 апреля на Солнечной улице в Москве. Водитель внедорожника не пропустил машину детской скорой помощи с включенными звуковыми и световыми спецсигналами. Он остановился, вышел из автомобиля и вступил в словесную перепалку с бригадой.

После этого на сайте Следственного комитета появилось сообщение о возбуждении уголовного дела. Евгения обвинили в нападении на врачей и задержали по статьям "Побои" и "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

Отметим, что мужчина оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. Как писали Dni.Ru, на его счету – превышение скорости, езда по выделенной полосе, проезд на красный сигнал светофора, нечитаемые номера и остановка на полосе для маршрутного транспорта.