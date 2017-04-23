В Москве на заблокировавшего детскую скорую автохама завели уголовное дело

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования проезда машины детской скорой помощи в столице. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, сейчас стражи порядка заняты поисками подозреваемого.

Ранее в СМИ была опубликована запись, на которой водитель внедорожника Mercedes не дает проехать автомобилю детской скорой помощи на Солнечной улице, а затем останавливает иномарку с целью выяснить отношения с водителем неотложки.

Как рассказали в ведомстве, вечером 22 апреля в столице произошел еще один инцидент, связанный с противоправными действиями в отношении медиков. В одной из квартир в доме по улице Василисы Кожиной пьяный мужчина напал на врачей скорой, пытавшихся ему помочь.

"Мужчина повел себя агрессивно и стал бросаться в медицинских работников предметами мебели", – отметили в СК. В результате медики получили травмы, дебошира нейтрализовали прибывшие на место стражи порядка. По данному факту возбуждено дело сразу по двум статьям – "Побои" "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".