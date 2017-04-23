В Москве схватили заблокировавшего детскую скорую автохама
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящее время правоохранители устанавливают все детали инцидента.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Отмечается, что дело возбуждено по личному распоряжению главы СК Александра Бастрыкина.
"Допрошены медицинские работники и подозреваемый, проведены обыски по месту жительства и в автомобиле фигуранта, изъят видеорегистратор, находившийся в салоне машины скорой помощи во время происшествия", – сообщили в Следственном комитете.
Пойман автохам, не пропустивший детскую скорую. ... pic.twitter.com/aFP2FTaohd— Кирилл Нооls (@GameOnWUSA9) 23 апреля 2017 г.
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