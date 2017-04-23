В Москве схватили заблокировавшего детскую скорую автохама

Водитель внедорожника, который не пропустил машину скорой помощи, задержан. Злоумышленником оказался 34-летний житель Москвы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящее время правоохранители устанавливают все детали инцидента.

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Решается вопрос об избрании меры пресечения. Отмечается, что дело возбуждено по личному распоряжению главы СК Александра Бастрыкина.

"Допрошены медицинские работники и подозреваемый, проведены обыски по месту жительства и в автомобиле фигуранта, изъят видеорегистратор, находившийся в салоне машины скорой помощи во время происшествия", – сообщили в Следственном комитете.



Пойман автохам, не пропустивший детскую скорую. ... pic.twitter.com/aFP2FTaohd — Кирилл Нооls (@GameOnWUSA9) 23 апреля 2017 г.

Между тем, поведение водителя легковушки вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Общественность возмутило хамство мужчины. Многие встали на защиту медиков. "Что-то не пойму – очень трудно пропустить скорую? Пропустить – это две секунды", – написал один из пользователей. "Давно пора наказывать таких... И наказывать серьезно", – считает другой.

Напомним, 20 апреля на улице Солнечной водитель легковушки не пропустил машину скорой помощи с включенными звуковыми и световыми спецсигналами. Мужчина сначала ехал перед скорой очень медленно, а потом и вовсе остановился. После этого водитель вышел из своего авто и начал выяснять отношения с медиками.

