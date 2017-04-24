Заблокировавшего детскую скорую автохама отпустили домой

Водитель внедорожника Евгений С., отказавшийся пропускать автомобиль детской скорой помощи в Москве, отправился домой. Так решили сотрудники следственных органов.

Правоохранители отпустили автохама под подписку о невыезде. Мужчина заявил, что раскаивается в содеянном.

Извинения Евгений С. принес после задержания, сообщает Life.ru. Кроме того, он оказался злостным нарушителем ПДД. На счету автохама – превышение скорости, езда по выделенной полосе, проезд на красный сигнал светофора, нечитаемые номера и остановка на полосе для маршрутного транспорта.

Всего у владельца Mercedes-GL500 порядка 20 штрафов, половина которых не оплачена. Как писали Dni.Ru, в этот раз в отношении автохама было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Теперь ему грозит штраф до полумиллиона рублей, общественные работы или при отягчающих обстоятельствах тюремный срок до пяти лет.

Напомним, инцидент произошел 20 апреля на Солнечной улице в Москве. Водитель не пропустил машину скорой помощи с включенными звуковыми и световыми спецсигналами. Он ехал впереди очень медленно, а потом вовсе остановился, вышел и начал выяснять отношения с медиками. Следователи возбудили уголовное дело по личному поручению главы СК России Александра Бастрыкина.

Пойман автохам, не пропустивший детскую скорую. ... pic.twitter.com/aFP2FTaohd — Кирилл Нооls (@GameOnWUSA9) 23 апреля 2017 г.

"Допрошены медицинские работники и подозреваемый, проведены обыски по месту жительства и в автомобиле фигуранта. Изъят видеорегистратор, находившийся в салоне машины скорой помощи во время происшествия", – сообщили в СКР. У пользователей Сети произошедшее вызвало возмущение.