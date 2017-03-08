Прижимистый москвич задолжал аэропорту 700 тысяч

Москвич Виталий П. пробыл на парковке перед аэропортом Шереметьево дольше 15 минут и, по правилам, должен был заплатить за свое пребывание 700 рублей. Он же решил схитрить и выехал с территории через выезд для грузового транспорта, пристроившись за другой машиной. Его же парковочный талон остался не погашен. Учитывая, что стоимость часа на парковке составляет 700 рублей, долг молодого человека перед аэропортом достиг порядка 700 тысяч рублей, передает Life.ru. Несмотря на курьезность ситуации, оставлять ее без внимания в воздушной гавани не намерены. "Мы планируем передавать информацию в компетентные органы, чтобы в будущем не допускать подобных историй", – рассказал руководитель пресс-службы Международного аэропорта Шереметьево Роман Генис. Решение о взыскание денег с прижимистого автовладельца будет зависеть от вердикта полиции, отметил он.