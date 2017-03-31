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Авто

Honda научили заводиться с помощью смеха

Honda Accord. Фото: David McNew/Getty Images
Компания Honda разработала инновационный способ запуска двигателей в своих автомобилях. Теперь, помимо традиционных вариантов (поворот ключа и нажатие кнопки), владельцы смогут запустить авто с помощью смеха.
прочитано 1845 раз

Для того чтобы система начала функционировать, автолюбителю необходимо в тестовом режиме рассмеяться три раза, после чего специальные датчики считают звуковые сигналы. Затем, при последующем запуске, владельцу достаточно будет засмеяться один раз.

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"Такие меры предосторожности необходимы для того, чтобы избежать несанкционированного включения систем автомобиля третьим лицом", – рассказали Dni.ru в пресс-службе Honda Motor RUS. В компании отмечают, что данная опция будет входить в стандартное оснащение будущих моделей Honda. Информация об автомобилях для российского рынка, оснащенных данной технологией, будет объявлена позже.

"Отметим, выпуск новых автомобилей Honda во всем мире демонстрирует стабильный рост уже седьмой месяц подряд. В феврале этого года был установлен новый рекорд производства – всего было выпущено 416 627 автомобилей, что на 5,1% больше, чем в феврале 2016 года".

Ранее российские автоэксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей первого квартала 2017 года. Больше всего интерес наших соотечественников прикован к южнокорейским брендам. Согласно результатам исследования российского авторынка, самыми востребованными брендами стали Hyundai, Volkswagen, KIA и Renault.

Автор: Людмила Фоканова31 марта 2017, 18:42

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